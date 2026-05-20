[날씨/XR] 시간당 20mm 안팎 강한 비…종일 '서늘'

전국에 비가 내리면서 그간의 더위는 말끔히 해소됐습니다.



내일(21일)까지는 산발적으로 비가 이어지면서 종일 서늘하겠는데요.



또 새벽까지 중부와 남해안을 중심으로 강한 비가 예상돼 주의하셔야겠습니다.



앞으로 내일까지 중부와 남해안의 많은 곳은 80mm의 비가 더 이어지겠고, 강원 영동에는 산지에 최고 150mm 이상의 폭우가 쏟아지겠습니다.



밤사이 이렇게 중부 지방으로 저기압의 중심이 지나면서 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지겠고요, 저기압이 차차 동쪽으로 이동하면서 수도권과 강원 내륙은 내일 오후에 그 밖의 전국은 내일 밤에 비가 그치겠습니다.



이어서 오늘 위성 영상 살펴보시면 전국 하늘에 비구름이 뒤덮고 있는 모습이고요, 오늘 내리는 비는 북쪽의 차가운 공기와 남쪽의 더운 공기가 충돌하면서 발생한 비구름으로 곳에 따라 돌풍과 천둥번개를 동반할 수 있겠습니다.



내일도 대체로 흐린 가운데 바람이 강하게 불겠습니다.



특히 제주도는 강풍 특보 수준의 매우 강한 바람이 예상됩니다.



아침 기온은 서울이 16도로 오늘과 비슷하겠고요, 낮에도 20도 안팎으로 종일 서늘하겠습니다.



다가오는 부처님 오신 날 연휴에는 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 낮 동안 덥겠습니다.



(남유진 기상캐스터)