안경테 눌러 커피 주문…구글·삼성·젠몬 손 잡았다

<앵커>



인공지능 안경은 카메라와 마이크, 스피커는 물론 AI 비서 기능까지 갖추고 있습니다. 주머니에서 스마트폰을 꺼내지 않아도 더 빠르고 편하게 세상을 이해할 수 있게 해 줍니다. 이 AI 안경 시장은 미국의 빅테크 메타가 70% 넘게 차지하고 있는데요. 여기에 구글이 삼성전자와 손을 잡고 도전장을 냈습니다.



미국 캘리포니아 현지에서 홍영재 기자가 취재했습니다.



<기자>



구글 연례 개발자 회의 기조연설 막바지에 나온 발표자가 자신이 쓴 안경 오른쪽 테를 누르고 커피를 주문합니다.



[제미나이, 우리가 방금 얘기했던 그 카페에 내가 늘 마시는걸 주문해줘. (좋아요, 도어대시로 쿠파 카페에서 니트로 콜드브루를 픽업 주문해 드릴게요.)]



AI가 안경과 연결된 휴대전화에서 주문 기록을 찾고 결제 여부를 묻기까지 10초 정도면 충분합니다.



구글 AI 제미나이가 장착된 이 안경, 제작은 삼성전자가, 디자인은 젠틀몬스터가 맡았습니다.



[저스틴 페인/구글 안드로이드 XR 제품 관리 총괄 : 삼성은 세계 최고의 하드웨어 기업입니다. 젠틀몬스터는 뛰어난 디자인과 브랜드, 차별화된 매장 경험을 갖고 있습니다.]



체험 공간에는 올해 가을에 나올 완제품 대신 AI 글래스 시제품이 있는데요, 이 안경으로 어떤 AI 기능을 활용할 수 있는지 한 번 착용해 보겠습니다.



외국어를 거의 지연 없이 통역하고, 영어 요리책을 보며 개인 계정에 저장해 달라는 말도 바로 알아듣습니다.



[제가 방금 봤던 책에 있는 레시피가 한국말로 이렇게 정리가 돼서 저장이 돼있습니다.]



이번에 공개된 구글 AI 안경에는 디스플레이는 탑재되지 않았지만 스피커와 카메라, 마이크가 내장돼 음성만으로 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.



애플도 내년 AI 안경 출시를 준비하고 있어, 시장은 앞으로 메타와 구글, 애플의 3파전이 본격적으로 펼쳐질 전망입니다.



[김덕진/IT커뮤니케이션연구소 소장 : 스마트폰에서 움직이고 연동이 돼서 결과를 '음성으로 알려주는 프로세스다'라고하면은 디바이스도 같이 팔리는 전략이기 때문에….]



구글은 새 AI 모델의 속도가 경쟁사보다 4배 이상 빠르다고 밝혔는데, AI 안경이 눈앞의 상황을 보고 반응하는 처리 능력도 그만큼 강화되고 있습니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 최혜란)