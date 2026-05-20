[단독] 지휘관 차량 대신…'차량 2부제' 첫날부터 꼼수?

<앵커>



중동 전쟁의 여파로 지난달부터 공공기관에선 차량 2부제가 시행됐는데요. 누구보다 규칙과 제도에 솔선수범해야 할 경찰서장이, 2부제 시행 첫날부터 꼼수를 써온 정황이 저희 취재진에 포착됐습니다. 기존 지휘관 차량 대신, 2부제 적용을 받지 않는 전기차를 출퇴근 등에 사용한 겁니다.



먼저 임지현 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



지난 14일 아침, 서울 성동경찰서로 검정색 EV9 전기차가 들어섭니다 잠시 뒤 차량 뒷좌석에서 내린 여성, 성동경찰서장 권미예 총경입니다.



저녁 6시가 되자 한 직원이 뛰어나와 차량에 시동을 걸고, 곧 권 서장이 모습을 드러냅니다.



또 다른 경찰관이 나와 차량 문까지 닫아줍니다.



18일 오후 6시에 경찰서를 출발한 차량이 10분 거리의 한 음식점으로 향하는 등, 취재진이 지난 14, 15, 18일 권 서장의 출퇴근길을 취재했는데, 모두 같은 차량을 이용했습니다.



문 바로 옆에 이렇게 세워져 있던 차량은 권 서장이 경찰서를 오갈 때마다 바쁘게 움직였습니다.



하지만, 이 EV9 전기차는 경찰서장에게 배정된 지휘관 차량이 아니었습니다.



SBS 취재 결과 권 서장이 지휘관 차량인 21년식 소나타 대신 해당 전기차를 쓰기 시작한 건 지난달 8일로 확인됐습니다.



중동 전쟁 여파로 공공기관 2부제가 도입된 바로 그날입니다.



당시 2부제 시행을 앞두고 이재명 대통령은 국무회의를 통해 공공기관의 솔선수범을 당부했는데, 2부제 적용이 제외된 관용 전기차를 자신의 출퇴근 등에 사용하기 시작한 겁니다.



SBS 취재진이 출퇴근 용도로 관용 전기차를 타고 다닌 이유를 묻자, 권 서장은 "더 이상 해당 차량을 사용하지 않겠다"며 "2부제 실시로 타기관 방문 등이 어려워 내부 논의를 거쳐 전기차 사용을 결정한 것"이라고 해명했습니다.



(영상취재 : 배문산·공진구, 영상편집 : 최혜영, VJ : 이준영, 디자인 : 석진선)