서범준, 바보의나눔 홍보대사 위촉…"낮은 곳에서 사랑 실천할 것"

배우 서범준이 고(故) 김수환 추기경의 나눔 정신을 이어가는 재단법인 바보의나눔 홍보대사로 위촉됐다.



재단법인 바보의나눔은 지난 19일 오후 서울대교구 총대리주교실에서 배우 서범준의 홍보대사 위촉식을 진행했다고 밝혔다. 이날 위촉식에는 바보의나눔 이사장 구요비 주교, 상임이사 김인권 신부를 비롯해 서범준과 소속사 다름엔터테인먼트 관계자들이 참석했다.



홍보대사로 발탁된 서범준은 드라마 '열혈사제2', '우주메리미'와 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 등에 출연하며 밝고 건강한 매력으로 대중의 사랑을 받고 있는 배우다. 특히 세례자 요한이라는 세례명을 가진 그는 평소 김수환 추기경을 존경하며 성실하게 신앙생활을 이어온 천주교 신자로 알려져 있어, 이번 홍보대사 위촉에 의미를 더했다.



바보의나눔 이사장 구요비 주교는 "배우 생활로 바쁜 와중에도 바보의나눔 홍보대사 활동을 수락해 준 서범준 배우에게 감사드린다"며 "김수환 추기경님의 나눔 정신을 많은 분들이 알 수 있도록 힘써주시기를 부탁드린다"고 전했다.



서범준은 "홍보대사라는 좋은 기회를 주셔서 영광스럽고 감사하다. 바보의나눔이 추구하는 것처럼 가장 낮은 곳에서 사랑을 실천하고 나눔 문화가 확산될 수 있도록 나눔의 메시지를 대중에게 전하는 다리의 역할을 하겠다"고 포부를 밝혔다.



서범준은 오는 6월 17일에 개최되는 '2026 바보의나눔 베이스볼데이'에서 시구자로 나서며 본격적인 홍보대사 활동의 첫 발을 뗀다. 이후 소외되고 어려운 이웃을 위한 모금 캠페인에 참여하는 등 다양한 나눔 활동을 전개할 예정이다.



한편, 재단법인 바보의나눔은 스스로를 '바보'라 부른 고(故) 김수환 추기경의 사랑과 나눔 정신을 이어가기 위해 2010년 설립된 전문 모금 및 배분 단체다. 법정 특례기부금단체로서 인종, 국가, 종교, 이념에 관계없이 도움이 필요한 우리 사회 취약계층을 위한 다양한 지원 사업을 펼치고 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)