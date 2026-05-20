'故노무현 조롱' 리치 이기 사태 후폭풍 어디까지…'선배' 더콰이엇은 '침묵'

고(故) 노무현 전 대통령을 조롱하는 표현으로 논란을 빚은 래퍼 리치 이기가 단독 공연 취소에 이어 대형 힙합 페스티벌 라인업에서도 결국 제외됐다.



'랩비트 2026' 측은 20일 공식 SNS를 통해 "6월 20일과 21일 양일간 개최되는 공연 아티스트 라인업 변경 사항을 안내드린다"며 "기존 21일 라인업에 포함됐던 리치 이기, GGM 킴보의 출연이 최종 취소됐다"고 밝혔다. 구체적인 배경은 설명하지 않았지만, 최근 불거진 리치 이기 관련 논란의 여파가 영향을 미친 것으로 해석된다.



앞서 리치 이기는 오는 23일 첫 단독 콘서트를 개최할 예정이었다. 그러나 공연 시작 시간을 노 전 대통령 서거일을 연상시키는 오후 5시 23분으로 정하고, 티켓 가격 역시 5만 2300원으로 책정하면서 의도적인 조롱 아니냐는 비판을 받았다.



리치 이기는 과거 발표한 곡에서 "리치 이기는 노무현처럼 점프(Jump)", "부엉이 바위에서 떨어져" 등 고인의 실명과 서거 방식을 직접 언급하는 표현을 사용해 왔다. 또 "여고딩 대신 여초딩 먹고 소년원 빠르게 들어갑니다" 등 아동 대상 성범죄를 연상시키는 가사를 쓴 사실까지 알려지며 비판 여론은 더욱 거세졌다.



특히 리치 이기의 첫 콘서트 라인업에는 더콰이엇, 팔로알토, 딥플로우, 염따, 수퍼비, NO:EL 등 인지도가 높은 래퍼들이 이름을 올렸던 만큼 힙합 팬들 사이 충격도 적지 않았다.



이후 팔로알토와 딥플로우 등 국내 힙합 중견 뮤지션들은 "힙합 신 선배로서 책임감을 느낀다"며 공개 사과문을 게재했다.



반면 더콰이엇은 논란이 불거진 이후에도 별다른 입장을 밝히지 않은 채 침묵을 이어가고 있다.



더콰이엇은 지난해 한 팟캐스트 채널에 출연해 리치 이기에 대한 질문을 받고 "금기를 깨는 것이 힙합이고 젊음"이라는 취지의 발언을 했다. 다만 동시에 "그 음악이 소수의 리스너들에게 사랑받는다면 계속될 것이고, 그렇지 않다면 시장에서 자연스럽게 사라질 것"이라는 의견도 덧붙인 바 있다.



한편 사람사는세상 노무현재단은 지난 19일 리치 이기로부터 자필 사과문을 전달받았으며, 향후 활동 여부 등을 주의 깊게 지켜보겠다는 입장을 밝혔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)