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KB, FA 강이슬 보상 선수로 우리은행 이다연 지명

전영민 기자
작성 2026.05.20 17:35 조회수
KB, FA 강이슬 보상 선수로 우리은행 이다연 지명
▲ 우리은행에서 뛴 2025-2026시즌 이다연의 경기 모습

여자프로농구 청주 KB가 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 아산 우리은행으로 이적한 강이슬에 대한 보상선수로 이다연을 지명했습니다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 2026년 FA 이적 선수에 따른 보상 선수 지명 결과를 오늘(20일) 발표했습니다.

KB는 슈터 강이슬이 우리은행으로 옮기면서 생긴 보상 선수 지명권으로 포워드 이다연을 영입했습니다.

이다연은 2020-2021 신입선수 선발회 1라운드 3순위로 신한은행에 입단해 프로 데뷔했고, 2025-2026시즌 우리은행으로 이적해 뛰었습니다.

정규리그 통산 기록은 76경기 평균 14분 26초 출전, 4.5득점, 2.2리바운드입니다.

성수연 (사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
▲ 성수연

가드 윤예빈을 KB로 보낸 용인 삼성생명은 보상선수로 가드 성수연을 택했습니다.

성수연은 2023-2024시즌 신인 선발회 2라운드 6순위로 KB에 지명돼 3시즌을 뛴 선수입니다.

정규리그 통산 45경기에 출전해 평균 7분 35초를 소화하며 1.2득점, 1.1어시스트를 기록했습니다.

(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
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