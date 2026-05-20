카드론 잔액 넉 달 만에 소폭 감소…42조 9천830억 원

▲ 서울 시내 대출 관련 광고물

지난달 국내 카드사의 카드론 잔액이 넉 달 만에 감소했습니다.오늘(20일) 여신금융협회에 따르면 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드)의 4월 말 카드론 잔액은 42조 9천830억 원이었습니다.역대 최다를 경신했던 지난달보다 112억 원(0.026%) 감소했습니다.카드론 잔액은 올해 1분기 내내 증가하는 경향을 보였습니다.1월 말 기준 42조 5천850억 원에서 2월 말 42조 9천22억 원, 3월 말 42조 9천942억 원으로 석 달 연속 증가했습니다.업계에서는 연초 카드사가 공격적으로 영업하는 계절적 특성과 금융당국의 카드론 규제 영향 등이 복합적으로 작용했다고 봅니다.업계 관계자는 "연초에는 카드사들이 연간 목표치를 정해놓고 영업을 활발히 하다 보니 (카드로 잔액이) 증가하는 추세였고 4월 들어선 그 영향이 다소 줄어든 것으로 보인다"며 "금융당국에서도 카드론 증가율을 더 낮추라고 얘기한 부분도 영향을 미쳤을 것"이라고 풀이했습니다.금융당국은 올해 카드론을 포함한 가계대출 증가율을 1,0~1.5% 수준으로 관리하라고 업계에 주문하고 있습니다.카드론을 갚지 못해 카드론을 빌린 카드사에 다시 대출받는 대환대출 잔액은 1조 5천983억 원으로 전월(1조 4천947억 원)보다 다소 늘었습니다.결제성 리볼빙 이월 잔액은 6조 7천65억 원으로 전월(6조 6천725억 원)보다 소폭 늘었습니다.현금서비스 잔액은 전월(6조 2천880억 원)보다 줄어든 6조 1천965억 원이었습니다.(사진=연합뉴스)