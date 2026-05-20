EU 철강 관세 50％로 인상…무관세 쿼터 대폭 축소

▲ 철강 업체 아르셀로미탈의 제철소 현장

유럽의회가 현지시간 19일 철강제품 관세를 25％에서 50％로 대폭 인상하고 무관세 수입 할당량은 절반으로 줄이는 방안을 최종 의결했습니다.AFP통신 보도에 따르면, 조정된 관세와 할당량은 회원국 승인을 거쳐 현재 철강 세이프가드(긴급수입제한) 조치가 만료되는 7월부터 적용될 전망입니다.앞서 유럽연합(EU) 집행위원회는 중국산 저가 제품 유입 등에서 역내 철강산업을 보호하고 설비 가동률을 높이기 위해 관세 인상안을 제시했습니다.관세를 물리지 않는 수입 물량은 2024년 3천500만t에서 1천830만t으로 47％ 줄었습니다.1천830만t은 2013년 EU의 철강 수입량입니다.EU는 이즈음부터 과잉생산과 중국 정부 보조금 등으로 시장 균형이 깨졌다고 보고 있습니다.도널드 트럼프 미국 행정부도 수입 철강에 50％ 관세를 부과하고 있습니다.EU는 이 때문에 역내에 물량이 더 쏟아져 들어온다면서 미국에 관세 인하를 요구해 왔습니다.유럽철강협회에 따르면 트럼프 행정부가 철강 관세를 50％로 올린 지난해 6월부터 연말까지 미국으로의 철강 수출량은 한 해 전보다 30％ 줄었습니다.EU 집행위원회는 다음 달까지 국가별 무관세 쿼터를 정할 계획입니다.이 안건 협상에 관여한 카린 칼스브로 의원은 "우크라이나 철강산업이 러시아로부터 직접 공격받고 있다"며 이번 조치로 우크라이나가 불이익을 받아서는 안 된다고 말했습니다.EU의 주요 철강 수입국은 튀르키예·인도·한국·중국·영국·우크라이나 등입니다.(사진=게티이미지)