조국 "제가 중심 잡겠다"…김용남·김재연에 공동 공약 발표 제안

▲ 20일 국회 의원회관에서 열린 조국혁신당 파란개비 선대위 '승리의 파란' 출정식에서 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 후보가 인사말을 하고 있다.

경기도 평택을 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보는 오늘(20일) 민주·진보 진영의 후보 단일화 문제에는 재차 선을 그으면서 더불어민주당 김용남·진보당 김재연 후보를 향해 공동 공약 발표를 제안했습니다.조 대표는 이날 국회 기자회견에서 "우리는 민주개혁 진영의 원팀"이라면서 이같이 말했습니다.그는 공약 내용과 관련, "평택지원특별법 개정 등 평택의 미래를 위한 과제를 중심에 두고 대한민국의 미래가 달린 검찰·사법·정치개혁 등을 함께 약속하자"고 언급했습니다.그는 또 "민주개혁 진영의 연대와 통합을 잇는 견고한 다리가 되겠다"며 "민주개혁 진영의 연대와 통합을 충분히 예측 가능하고, 질서 정연하며, 안정감 속에 진행되도록 저 조국이 중심을 잡겠다"고 말했습니다.조 후보는 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에서 "지금 시대 정신이 검찰개혁이라고 한다면, 대통령의 소신과 다른 사람이 국회에 들어가게 되면 대통령도 통제가 안 된다"며 자신과 경쟁하고 있는 민주당 김 후보를 임명직으로 보내야 한다고 말했습니다.또 후보 단일화 문제와 관련, "현재 상황에서는 국민의힘 유의동 후보와 자유와혁신 황교안 후보 간 통합 (가능성이) 점점 줄어들고 있다. 시민들이 단일화를 거의 얘기 안 한다"라고 강조했습니다.그는 그러면서 "만약 그런 상황이 발생해 유 후보가 (여론조사에서) 1위가 되는 상황이 오면 국민의 명령에 따라야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)