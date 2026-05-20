조부 살해 혐의 20대 손녀 구속…"말다툼하다 우발적 범행"

친할아버지를 살해한 혐의를 받는 20대 여성이 오늘(20일) 구속됐습니다.



서울북부지법 박사랑 부장판사는 이날 존속살해 혐의로 구속영장이 청구된 20대 여성 A 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 "도망과 증거 인멸의 염려가 있다"며 영장을 발부했습니다.



A 씨는 지난 18일 오전 11시 50분쯤 동대문구 답십리동에서 조부인 80대 남성을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



조부는 병원으로 이송되었지만 끝내 숨졌습니다.



A 씨는 범행 이후 직접 경찰에 신고했고, 경찰은 그를 긴급 체포했습니다.



범행 당시 두 사람은 다른 가족 구성원 없이 한집에서 함께 살고 있었던 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 이날 영장 심사에 출석하며 '할아버지에게 위협을 받았느냐'는 질문에 고개를 끄덕였습니다.



그는 경찰 조사에서 "말다툼 중 우발적으로 살해했다"라는 취지로 진술했습니다.



경찰은 가정폭력 등 신고 전력이 없는 점, A 씨가 범행 당시 음주나 약물 상태가 아니었던 점 등을 고려해 정확한 경위를 추가 조사한 뒤 A 씨를 검찰에 송치할 예정입니다.



(사진=연합뉴스)