뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"미, 나토 회원국 위기 시 지원가능 전력 축소 통보 예정"

곽상은 기자
작성 2026.05.20 16:27 조회수
"미, 나토 회원국 위기 시 지원가능 전력 축소 통보 예정"
▲ 나토

도널드 트럼프 미국 행정부가 주요 위기 발생 시 미국이 유럽 동맹국들을 지원하기 위한 가용 군사력의 규모를 축소하는 계획을 이번 주 내로 나토 즉 북대서양조약기구 동맹국들에 통보할 계획이라고 로이터 통신이 보도했습니다.

나토 회원국들은 '나토 전력 모델'이란 틀에 따라, 회원국에 대한 군사적 공격 등 주요 위기 상황에서 자국이 가동할 수 있는 가용 병력 자원을 평상시에 미리 식별해 놓습니다.

다만 그 정확한 구성은 극비 사항입니다.

로이터 취재에 응한 익명 소식통들은 미국 국방부가 자국의 기여도를 크게 축소하기로 결정했으며, 22일 브뤼셀에서 열릴 국방정책 책임자 회의에서 이런 결정을 통보할 계획이라고 전했습니다.

트럼프 대통령은 유럽 국가들이 미국으로부터 유럽 대륙의 안보에 대한 일차적 책임을 넘겨받기를 기대한다는 점을 분명히 해왔으며, 이번 주에 나토 동맹국들에게 전달되는 메시지는 그런 정책이 실행되고 있음을 보여주는 구체적인 신호라고 로이터는 설명했습니다.

다만 미국이 나토 동맹국들에 이른바 '핵우산'을 제공하겠다는 다짐은 유지할 걸로 전망됐습니다.

엘브리지 콜비 미국 국방부 정책 담당 차관은 유럽 동맹국들이 재래식 전력 제공을 주도하게 되더라도 미국의 핵우산 제공은 계속될 것이라고 공개 언급한 바 있습니다.

미국 국방부는 같은 날 유럽 주둔 미군 여단의 수를 현행 4개에서 러시아-우크라이나 전쟁 발발 전 수준인 3개로 축소한다고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지