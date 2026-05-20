"손찌검에 머리채까지"…노동부, '직내괴' 사망 의혹 국립수산과학원 기획감독

▲ 고용노동부 로고

30대 연구원이 직장 내 갑질에 시달리다 스스로 목숨을 끊었다는 의혹이 제기된 해양수산부 국립수산과학원 산하 연구기관에 대해 고용노동부가 기획감독에 나섰습니다.오늘(20일) 노동부에 따르면 대전지방고용노동청 광역노동기준감독과는 이날부터 국립수산과학원 중앙내수면연구소에 대한 근로감독에 착수했습니다.이 연구소에서 근무하던 30대 기간제 노동자 A 씨는 숨지면서 일부 직장 상사들의 반복적인 폭언과 부당한 대우 등 괴롭힘을 호소하는 유서를 남겼습니다.A 씨에게 갑질한 상급자는 지금까지 2명으로 알려졌습니다.유서에는 상급자가 손찌검을 4번하고, 머리가 뒤로 젖혀질 때까지 머리채를 잡는 등의 반복 폭행 정황이 담긴 것으로 전해졌습니다.A 씨 유족은 고소장을 냈고, 경찰이 수사에 들어갔습니다.노동부는 이번 근로감독을 통해 연구소에서 발생한 직장 내 괴롭힘 의혹은 물론 전 직원을 대상으로 추가 피해가 없는지 면밀히 조사할 예정입니다.또 조직문화 전반과 근로 시간, 비정규직 차별 등 기타 노동관계법 위반 사항까지 집중 점검한다는 방침입니다.감독을 통해 법 위반 사항이 적발되면 엄정 조치합니다.국립수산과학원은 중앙내수면연구소장을 업무에서 배제했습니다.수산과학원 관계자는 "추가적인 인사 조처와 관련해서는 본원 원장이 해양수산부와 논의 중"이라며 "노동부와 별개로 본원 감사팀에서도 조사를 진행하고 있다"고 말했습니다.이어 "이번 사안과 관련한 조사에 성실히 임하며 사실관계 확인에 적극 협조하겠다"고 덧붙였습니다.권창준 노동부 차관은 "30대 노동자의 안타까운 죽음에 애도를 표한다"면서 "명확한 진상 규명과 엄정한 조치를 통해 이런 일이 재발하지 않도록 철저히 지도하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)