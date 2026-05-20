'안양 아이돌' 변준형, 정관장 잔류…첫 해 8억 원에 3년 계약

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▲ FA 변준형, 정관장과 3년 재계약 체결

프로농구 자유계약선수(FA) 시장 최대어로 꼽힌 가드 변준형이 안양 정관장과의 동행을 이어갑니다.정관장 구단은 FA 변준형과 계약 기간 3년, 첫해 보수 총액 8억 원에 FA 계약을 체결했다고 오늘(20일) 발표했습니다.정관장은 2018년 신인 드래프트 전체 2순위로 정관장에 입단한 뒤 팀의 에이스로 활약해 온 프랜차이즈 스타입니다.데뷔 시즌 신인상을 받았고, 2020-2021시즌, 2022-2023시즌 정관장의 챔피언결정전 우승에 힘을 보탰습니다.그는 프로 통산 정규리그 275경기에 출전해 평균 19.6점, 4.1어시스트, 2.4리바운드를 기록했습니다.2025-2026시즌엔 정규리그 10.4점, 4.0어시스트, 2.9리바운드를 올리는 등 정관장이 정규리그 2위에 오르고 4강 플레이오프(PO)에 진출하는 데 기여했습니다.정관장 구단은 "변준형의 거취가 이번 FA 최대 관심사였던 만큼 그를 잡기 위해 빠르게 움직였다. 실력에 대한 기대감은 물론, 두터운 팬층을 보유한 스타 선수로의 인기를 모두 고려했다"고 설명했습니다.이어 "변준형과 계약하면서 팀의 최대 강점인 가드 포지션의 경쟁력을 유지하면서 다음 시즌을 준비할 수 있게 됐다"고 덧붙였습니다.변준형은 구단을 통해 "신뢰를 보내주신 구단과 감독님께 감사드린다. 좋은 조건을 제안해 주셔서 기쁜 마음으로 계약을 결정했다"면서 "이번 결정이 있기까지 기다려주시고 항상 응원해주시는 팬분들께 더 큰 감동과 승리를 드리도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=안양 정관장 제공, 연합뉴스)