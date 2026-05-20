프로야구 한화 문동주, LA에서 어깨 수술…모레부터 재활 돌입

▲ 수술 마친 문동주

프로야구 한화 이글스 오른손 투수 문동주가 오늘(20일) 오른쪽 어깨 수술을 성공리에 마쳤습니다.한화 구단은 문동주가 16일 미국으로 출국해 스포츠 의학 전문 병원인 캘리포니아주 로스앤젤레스 컬런-조브 클리닉에서 관절와순 봉합술을 받았다고 알렸습니다.문동주는 모레부터 본격적인 재활에 들어가며 이후 경과를 지켜보고 귀국 일정을 정할 예정입니다.재활 기간도 수술 후 경과에 달렸습니다.한화 구단은 문동주가 수술 후 상태에 만족하고 있으며 성실하게 재활에 임하겠다는 각오를 전해왔다고 소개했습니다.앞서 문동주는 사회관계망서비스(SNS) 계정에 글을 올려 수술 소식을 직접 알렸습니다.문동주는 "수술은 잘 끝났습니다. 걱정해 주신 모든 분께 먼저 이 말씀부터 전하고 싶었습니다. 진심으로 감사드립니다"라고 인사했습니다.이어 "앞으로 긴 재활의 시간이 기다리고 있다는 걸 잘 알고 있습니다. 쉽지 않은 길이겠지만, 한순간도 허투루 보내지 않겠습니다"라며 "하루하루를 성실하게 버텨내서 부상 전보다 더 단단하고 더 나은 선수로 마운드에 서겠습니다. 그게 저를 응원해 주시는 모든 분께 드릴 수 있는 가장 큰 보답이라고 생각합니다"라고 덧붙였습니다.(사진=문동주 SNS 계정 캡처, 연합뉴스)