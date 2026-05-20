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말 못 하고 떨던 단골손님…얼굴 살펴본 편의점주의 행동

작성 2026.05.20 15:55 조회수
말 못 하고 떨던 단골손님…얼굴 살펴본 편의점주의 행동
단골손님의 얼굴에 난 멍을 유심히 본 편의점주의 신고로 가정폭력범이 구속되었습니다.

오늘(20일) 파주경찰서에 따르면 지난 3월 23일 파주시의 한 편의점에 60대 여성 A 씨가 들어왔습니다.

편의점주 B 씨는 단골손님인 A 씨와 평소 이런저런 이야기를 나누던 사이였습니다.

그날도 평소처럼 인사와 안부를 전하려던 B 씨의 눈에 A 씨의 얼굴에 있는 커다란 멍이 들어왔습니다.

B 씨가 멍이 든 이유를 물었지만, A 씨는 불안해하며 제대로 말하지 않았습니다.

이전에 A 씨가 남편의 폭력 문제로 힘들어했던 기억이 떠오른 B 씨는 더 큰 피해가 발생할 수도 있다는 생각에 경찰에 신고했습니다.

알고 보니 A 씨는 남편의 심각한 가정폭력으로 경찰의 가정폭력 고위험군 관리 대상이었습니다.

이미 경찰은 A 씨를 남편과 분리 조치 했지만, 경제적 문제와 A 씨 개인 신상의 여러 어려움 등 이유로 이들은 사건 발생 무렵 교류하고 있었습니다.

그러다 남편의 폭력이 다시 시작돼 점점 심해졌고 A 씨는 이러지도 저러지도 못하는 상황에 놓여 있었습니다.

사건을 접수한 경찰은 상황을 확인한 후 남편인 60대 남성 C 씨를 구속했습니다.

B 씨는 추가적인 가정폭력 피해를 막은 공로가 인정돼 파주경찰서로부터 112 신고 포상금을 받았습니다.
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