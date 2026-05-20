삼전 노조 겨냥 "선 넘지 않아야…이익 배분은 주주 몫"

<앵커>



청와대는 삼성전자 노사 협상이 결렬된 데 대해 "매우 유감"이라면서 "마지막까지 노사 합의를 위해 최선을 다해주길 바란다"고 밝혔습니다. 이재명 대통령은 노조를 향해서는 "선을 넘지 않아야 된다"면서 긴급조정권 발동도 시사했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



삼성전자 노사 협상 결렬 소식이 알려진 뒤 청와대는 "중앙노동위원회의 사후조정이 결렬된 것에 대해 매우 유감"이라면서 "최종 시한 전이라도 한국 경제에 미칠 우려를 고려해 마지막까지 노사합의를 위해 최선을 다해주기 바란다"는 입장을 밝혔습니다.



이어 국무회의를 주재한 이재명 대통령도 노조를 겨냥한 작심 발언을 쏟아냈습니다.



노동3권은 사회적 약자인 노동자들을 보호하기 위한 것이지 몇몇 사람의 이익만을 위해 무력을 준 것이 아니라면서 "선을 넘지 않아야 한다"고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : (일부 노동조합이) 자신들의 이익을 관철하기 위해서 노력하는 건 좋은데, 그것도 적정한 선이 있지 않나 싶어요.]



또 기업의 영업이익은 구성원뿐 아니라 투자자, 나아가 정부의 지원도 들어간 "국민 공동의 몫"이라면서 노조가 요구하는 영업이익 배분 제도화에 대해서도 부정적인 의견을 드러냈습니다.



[이재명 대통령 : 영업이익에 대해서 이익을 배분받는 것은 투자자가 하는 것입니다. 주주가 하는 거죠. 어쨌든 저로서는 약간 이해가 되지 않아요.]



이 대통령은 결국 모든 조정의 최종 책임은 정부에 있고, "사회 구성원이 선을 넘을 때는 주어진 책임을 다하는 게 정부의 역할"이라면서 긴급조정권 발동 가능성도 거듭 시사했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 이승희)