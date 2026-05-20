노동부 장관 직접 나섰다…삼전 노사, 극적 타결 이룰까?

<앵커>



삼성전자 노사 협상이 3차 사후조정에도 결렬됐지만, 오후부터는 고용노동부 장관 주재로 교섭 협상이 재개됐습니다. 노조는 당초 조정 결렬에 따라 예정대로 내일(21일) 총파업에 들어갈 계획이었는데, 막판 협상에서 극적 타결을 이룰지 주목됩니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



삼성전자 노사가 오늘 오후 4시부터 경기고용노동청에서 고용노동부 장관 주재로 교섭 협상을 재개했습니다.



이날 오전 정부세종청사 중앙노동위원회에서 이어진 사후조정 회의에서도 접점을 찾지 못하고 결렬되자, 김영훈 고용노동부 장관이 직접 나선 겁니다.



김 장관의 중재는 중노위 차원의 사후 조정과는 다른 자율 교섭을 주선하는 것으로, 강제력 있는 중재안을 도출하는 회의는 아닙니다.



그러나 총파업이 현실화할 경우 국가 경제가 입을 타격을 우려해 마지막까지 양측의 대화를 유도하고 타결을 촉진하고자 직접 나선 것으로 해석됩니다.



앞서 최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 중앙노동위원회가 제시한 조정안에 동의했지만, 사측이 거부했다며 총파업을 예정대로 하겠다고 밝혔습니다.



[최승호/초기업노조 삼성전자지부 위원장 : 사측은 오늘 11시에 '의사결정이 되지 않았다, 의사결정을 할 수 없다'라는 입장을 반복하며 끝내 입장을 밝히지 않았습니다.]



삼성전자 사측은 노조의 과도한 요구를 수용할 경우 회사 경영원칙이 흔들린다며 조정 결렬 이유를 설명했습니다.



[여명구/삼성전자 DS 피플팀장 : 원만한 타결을 이루지 못해 죄송합니다. 대화의 노력은 앞으로 지속하도록 하겠습니다.]



노사는 핵심 쟁점 가운데 성과급 상한 폐지에 대해서는 일부 공감대를 형성했지만, 성과급 재원의 사업부별 배분 비율과 합의 제도화를 두고 막판까지 진통을 겪은 것으로 전해졌습니다.



정부가 21년 만에 쟁의 행위를 중지시키는 긴급조정권을 발동할 수 있단 관측도 나왔는데, 재개된 대화에서 극적 타결을 이룰 수 있을지 주목됩니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 소지혜)