[여담야담] 북갑과 닮은꼴 평택을?…"김용남-조국, 아무도 포기 못 해"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
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● 평택을, 엎치락뒤치락~● 조국 "국민 명령 따라야"
박성준 / 더불어민주당 의원
"평택을, 조국-김용남 양자구도…서로 포기 어려워"
김용태 / 국민의힘 의원
"황교안을 국민의힘 후보로 착각하는 유권자 많아"
양만희 / SBS 논설위원
"민주당 내 '평택을 단일화 문제' 쟁점화 가능성"
● '주식 파킹 의혹' 설전
박성준 / 더불어민주당 의원
"한동훈, 여전히 남의 뒤나 캐는 검사"
김용태 / 국민의힘 의원
"하정우, '이해 충돌 의혹' 토론에서 해명해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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