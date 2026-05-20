[여담야담] 박민식-한동훈, 물 건너간 부산 북갑 후보 단일화?…이유 따져보니

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
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● 6·3 지방선거 D-14~● 하·한 양자대결 '초접전'
박성준 / 더불어민주당 의원
"부산 북갑, 삼자든 양자든 하정우가 앞선다는 게 중요"
"국힘 지지층 내 한동훈 '비토 심리' 강해…한동훈, 확장성 떨어져"
"북갑 단일화되려면 큰 정치력 필요…단일화 가능성 없어"
김용태 / 국민의힘 의원
"부산 북갑 단일화 필요하지만 현실적으로 어려워…박민식·당 지도부 영향"
"단일화 안 돼도 유권자들 전략적 투표할 듯…표 쏠림 나올 것"
"국힘 지도부, 물밑에서 한동훈 만나 협상해야"
양만희 / SBS 논설위원
"부산 북갑, 2강 1중 구도로 바뀌어"
"여론조사 결과, 국힘 지도부와 박민식에 압박"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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