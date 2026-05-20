뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 박민식-한동훈, 물 건너간 부산 북갑 후보 단일화?…이유 따져보니

이혜미 기자
작성 2026.05.20 15:37 수정 2026.05.20 15:48 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 6·3 지방선거 D-14~● 하·한 양자대결 '초접전'

박성준 / 더불어민주당 의원
"부산 북갑, 삼자든 양자든 하정우가 앞선다는 게 중요"
"국힘 지지층 내 한동훈 '비토 심리' 강해…한동훈, 확장성 떨어져"
"북갑 단일화되려면 큰 정치력 필요…단일화 가능성 없어"

김용태 / 국민의힘 의원
"부산 북갑 단일화 필요하지만 현실적으로 어려워…박민식·당 지도부 영향"
"단일화 안 돼도 유권자들 전략적 투표할 듯…표 쏠림 나올 것"
"국힘 지도부, 물밑에서 한동훈 만나 협상해야"

양만희 / SBS 논설위원
"부산 북갑, 2강 1중 구도로 바뀌어"
"여론조사 결과, 국힘 지도부와 박민식에 압박"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
이혜미 기자 사진
이혜미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지