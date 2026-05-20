허장 재경차관 "외환시장, 펀더멘털에 비해 변동성 과해…필요시 적절 대응"

▲ 원화와 달러화

허장 재정경제부 제2차관은 오늘(20일) 정부서울청사에서 외환시장 간담회를 열어 외국인 투자자가 한국에 중장기 투자를 확대하도록 건전한 금융시장을 조성할 것이라는 입장을 표명했다고 재경부가 전했습니다.간담회에는 골드만삭스, 뉴욕멜론은행, 도이치은행, 모건스탠리 등 주요 외국계 은행·증권사 대표·총괄 담당자 등이 참석했으며 허 차관은 이들로부터 외환·자본시장 정책 등에 관한 의견을 청취했습니다.허 차관은 최근 한국 외환시장이 중동 전쟁 협상 지연, 글로벌 인플레이션 우려, 주요국 국채금리 상승 등 대외 불확실성과 외국인주식 매도의 영향을 받고 있지만 펀더멘털에 비해 변동성이 과하게 나타나고 있다고 진단했습니다.그는 투기성 거래가 늘어나지 않도록 시장 상황을 24시간 모니터링하고 있으며, 필요시 적절한 대응에 나설 것이라고 강조했습니다.참석자들은 최근 외국인 투자자들의 한국 주식 매도가 증가하는 것이 자본시장의 급격한 성장으로 일시적으로 늘어난 한국 주식 보유 규모와 비중을 조정하기 위한 기계적 재조정이거나 차익 실현의 성격을 지닌 것이라는 점에서 인식을 같이했다 이들은 한국 정부가 외국인 투자자의 한국 외환·자본시장 접근성을 향상하면서 외환시장 거래량 및 참여 기관 증가, 외국인 통합계좌 활용 확대 등 성과가 나타나고 있다고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)