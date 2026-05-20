[자막뉴스] '평화의 중재자'라더니 뒤에선 '비밀훈련'…러시아군 몰래 불러 '최첨단 드론 기술' 다 내줬다

중국이 지난해 러시아 군인들을 비밀리에 입국시켜 군사 훈련을 시켰고, 이들 중 일부가 우크라이나 전쟁에 투입됐다는 주장이 제기됐습니다.



로이터 통신은 현지시간 19일 유럽 정보기관 세 곳과 중·러 군사 합의서 문서를 인용해, 지난해 7월 베이징에서 양국 고위 장교들이 자국 군인 백여 명씩을 상대국에 보내 훈련시키기로 합의했다고 보도했습니다.



해당 합의서에는 훈련 사실에 대한 언론 보도를 철저히 금지하고, 제3자에게 일절 알리지 않는다는 비밀 유지 조항도 포함된 것으로 전해졌습니다.



이 합의에 따라 러시아 군인 약 200명이 베이징과 난징, 스자좡 등 중국 내 인민해방군 시설에서 드론과 전자전, 기갑보병 분야 등의 교육을 받은 것으로 파악됐다고 로이터통신은 썼습니다.



특히 훈련은 주로 중국이 세계 최고 수준이라는 평가를 받고 있는 드론과 관련된 실전 기술에 집중됐습니다.



러시아 군인들은 중국 군사시설에서 드론을 활용해 목표물을 식별하며 박격포를 발사하는 법을 배웠고, 전자기파 소총과 그물 투척 장치 등을 이용해 적의 드론을 교란하고 포획하는 방공 훈련도 받았습니다.



유럽 정보기관들은 이번에 확인된 비밀 훈련이 중·러 군사 협력의 새로운 양상을 띤다고 분석했습니다.



그동안 중국군이 러시아로 건너가 훈련을 받은 적은 있었지만, 러시아 병력이 중국 땅에서 직접 교육을 받은 것은 이번이 처음이라는 겁니다.



정보기관들은 중국에서 기술을 전수받은 러시아 병력 상당수가 고위 교관급이며, 이들 중 일부가 이미 우크라이나 전쟁 최전선인 크림반도와 자포리자 등에 투입돼 드론 작전에 참여한 것으로 보고 있습니다.



한 정보 관계자는 중국이 이전에 알려진 것보다 훨씬 더 직접적으로 유럽 대륙의 전쟁에 관여하고 있다고 지적했습니다.



그동안 우크라이나 전쟁에 대해 '객관적이고 공정한 중립'을 표방하며 평화 중재자를 자처해 온 중국 정부는 이번 보도를 놓고 "관련 당사자들이 고의로 대립을 조장하거나 책임을 전가해서는 안 된다"며 즉각 반발했습니다.



한편 시진핑 중국 국가주석은 오늘 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 진행했습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 이의선/ 디자인: 양혜민/ 제작: 디지털뉴스부)