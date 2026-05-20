[자막뉴스] "스벅 출입금지" "굿즈 회수" '금벅령' 내려졌다…"샌드위치 먹어야지" 이 와중 옹호?

스타벅스코리아가 5·18 '탱크데이' 이벤트로 여론의 뭇매를 맞고 있는 가운데, 여권에서 스타벅스 불매 운동 움직임이 일어나고 있습니다.



더불어민주당 정청래 대표는 당에 '스타벅스 출입 자제'를 요청했습니다.



정 대표는 오늘(20일) 경기도 박시선 여주시장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 "민주당 선거운동을 하시는 분들이나 후보자들은 스타벅스에 출입하는 것 자체가 국민에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다"고 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 (오늘 오전, 중앙선대위) : 스타벅스 출입은 자제해 주시는 것이 국민 정서에 맞지 않겠느냐고 저는 개인적으로 생각합니다.]



정원오 민주당 서울시장 후보도 캠프 내 '스타벅스 이용 금지령'을 내렸습니다.



정 후보 캠프의 총무 지원본부는 "정무적 판단 및 캠프 기조에 따른 조치"라며 "스타벅스 매장 출입 및 관련 물품의 캠프 내 반입을 전면 금지"한다고 전파했습니다.



해당 공지에는 '스타벅스 매장 출입 금지', '캠프 내 모든 식품류 반입 금지', '현재 캠프 내 사용 중인 개인 물품 전량 정리 및 회수' 등이 주요 준수 사항으로 꼽혔습니다.



이런 가운데 국민의힘 일부 캠프에선 오히려 스타벅스코리아를 옹호하는 듯한 글이 SNS에 게시돼 논란이 됐습니다.



어제 새벽 국민의힘 충북도당 공식 SNS에는 "내일 스벅 들렀다가 출근해야지"라는 글이 올라왔는데, 여기에 김선민 국민의힘 거제시장 후보 계정으로 "가서 샌드위치 먹어야지"라는 동조 댓글이 달렸고, 도당 계정은 다시 "내일 아침은 샌드위치"라고 답글을 달며 논란에 기름을 부었습니다.



이를 두고 비판이 이어지자 도당은 공식 사과문을 통해 "명백한 잘못"이란 입장을 밝혔습니다.



김 후보도 사과문을 내고 "거제시민과 518 민주화운동 희생자와 유가족께 사죄 말씀을 드린다"고 밝혔습니다.



또 "모든 것은 저의 불찰"이라며 "문제의 댓글은 캠프에서 스레드 홍보를 돕던 자원봉사자가 별도 계정으로 남긴 것"이라고 해명했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 서병욱, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)