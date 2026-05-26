"눈 감고 골라보세요"…26만 시각장애인 '캔 음료 잔혹사' [스프]

⚡ 스프 핵심요약



12년의 정체: 2014년부터 2026년까지, 캔 음료 점자 표기는 여전히 '음료'와 '탄산'이라는 범용 문구에 머물러 있습니다.



기술적 허들 vs 권리: 제조사는 비용과 공정의 어려움을 호소하지만, 화장품·식품 업계의 선행 사례는 '의지'의 문제임을 시사합니다.



훈맹정음 100주년의 과제: 단순한 편의를 넘어, 시각장애인의 '알 권리'와 '선택권' 보장을 위한 ESG 차원의 접근이 시급합니다.

시각장애인에게 캔 음료는 '복권'입니다.

강산이 변해도 변하지 않은 '음료' 두 글자

제조사의 '비용 논리' vs 타 산업의 '혁신 사례'

글로벌 트렌드: '포용적 디자인'은 이제 생존 전략

Deep Dive Q&A

초여름 무더위 속, 편의점 냉장고에서 시원한 콜라를 기대하며 캔을 집어 들지만, 손끝에 닿는 정보는 단 두 글자 '탄산'뿐입니다. 그것이 콜라인지, 사이다인지, 혹은 환타인지 알 길 없는 시각장애인들에게 캔 음료 구매는 여전히 운에 맡겨야 하는 '복권 추첨'과 다를 바 없습니다.비디오머그가 추적한 결과, 2014년 '음료'로만 표기되던 점자는 12년이 지난 2026년 현재도 크게 달라지지 않았습니다. 2017년 일부 제조사가 '탄산'이라는 표기를 도입하며 미세한 변화를 시도했지만, 여전히 구체적인 제품명은 베일에 싸여 있습니다. 국내 26만 명의 시각장애인이 마주한 현실은 10년 전이나 지금이나 '불친절한 캔 음료' 그 자체입니다.국내 음료 시장을 양분하는 롯데칠성음료와 한국코카콜라 등 주요 제조사들은 공통적으로 '제관 공정의 복잡성'과 '재고 관리 비용'을 이유로 듭니다. 제품마다 별도의 점자 금형을 제작하는 것이 경제적으로 부담스럽다는 논리입니다.하지만 시선을 돌려보면 이 논리는 힘을 잃습니다. 캔보다 훨씬 좁은 면적의 화장품 용기나 컵밥, 컵라면 등은 이미 구체적인 제품명을 점자로 병기하고 있습니다. 이는 기술적 불가능이 아닌, 기업의 우선순위 설정의 문제임을 보여줍니다.외신에 따르면, 글로벌 시장에서는 이미 '인클루시브 디자인(Inclusive Design)'이 ESG 경영의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 일본의 경우, 맥주 캔 상단에 '술(お酒)'이라는 표기 외에도 브랜드명을 점자로 넣는 사례가 늘고 있으며, 유럽의 제약 및 생필품 업계는 QR코드와 점자를 결합한 하이브리드 정보 제공 방식을 표준화하고 있습니다.올해는 한글 점자 '훈맹정음'이 반포된 지 100주년이 되는 해입니다. 세종대왕이 '백성을 가엽게 여겨' 훈민정음을 창제했듯, 이제 제조사들도 소비자의 기본적 알 권리를 보장하기 위한 '기술적 자비'를 베풀 때입니다. '음료'가 '탄산'이 되었듯, 조만간 손끝으로 '콜라'와 '사이다'를 구분할 수 있는 당연한 권리가 보장되기를 기대합니다.A1. 캔은 알루미늄이나 철판을 성형하는 '제관 과정'에서 점자를 찍어내야 합니다. 제품별로 점자를 달리하려면 캔 생산 라인의 금형 자체를 수시로 교체해야 하는데, 제조사는 이 과정에서의 공정 지연과 비용 발생을 가장 큰 부담으로 꼽습니다. 또한 수많은 SKU(상품군)를 관리해야 하는 유통망의 복잡성도 원인 중 하나입니다.A2. 최근 편의점 업계가 도입한 AI 상품 인식 앱은 훌륭한 보조 수단입니다. 하지만 이는 스마트폰을 꺼내 앱을 실행하고 카메라를 비추는 번거로운 과정을 전제로 합니다. 비장애인이 눈으로 0.1초 만에 확인하는 정보를 시각장애인은 복잡한 단계를 거쳐야만 알 수 있다는 점에서, 용기 자체의 점자 표기는 가장 직관적이고 필수적인 '1차 정보권'입니다.A3. EU의 경우 의약품 겉포장에 점자 표기를 의무화하고 있으며, 식품군으로 이를 확대하려는 움직임이 있습니다. 일본은 민간 차원의 '표준화'가 강점입니다. 기업들이 자발적으로 '술'과 '음료'를 구분하는 점자 위치와 규격을 통일해 시각장애인의 혼선을 줄이고 있습니다. 한국도 법적 강제성을 검토함과 동시에, 점자 표기 기업에 대한 세제 혜택 등 인센티브 도입이 논의되어야 합니다.