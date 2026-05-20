[속보] "한국 유조선, 호르무즈 해협 통과 시도 중" ＜블룸버그＞

▲ 호르무즈 해협 (자료화면)

한국 국적의 초대형 유조선이 호르무즈 해협 통과를 시도 중이라고 블룸버그 통신이 보도했습니다.만약 성공한다면 미-이란 전쟁 발발 이후 한국에서 출발한 초대형 유조선으로는 최초 통과 사례가 됩니다.선박 추적 사이트에 따르면, 쿠웨이트산 원유를 실은 '유니버설 위너'호는 오늘(20일) 오전, 이란의 라라크 섬 남쪽, 테헤란이 승인한 호르무즈 해협 통항로에 진입했음을 알리는 신호를 보냈다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.HMM 사의 초대형 유조선인 '유니버설 위너'호는 한국 울산을 목적지로 삼고 있습니다.이 선사는 이달 초 호르무즈 해협에서 공격을 받은 나무호의 선사와 동일합니다.유니버설 위너호는 오늘 호르무즈 해협을 통과하려 했던 중국 초대형 유조선 두 척에 이어 또 다른 초대형 유조선으로, 이들이 해협을 무사히 빠져나갔는지는 아직 확인되지 않았다고 블룸버그 통신은 전했습니다.카타르와 이라크산 원유를 싣고 중국 취안저우항을 목적지로 삼고 있는 오션 릴리호는 오늘 새벽 위치 정보 송출을 중단했습니다.이라크산 원유를 싣고 중국 남부 수이둥항을 목적지로 삼고 있는 위안 구이 양호는 수 시간째 같은 자리에 정박해 있습니다.블룸버그 통신은 이 세 척의 초대형 유조선이 향후 몇 시간 안에 호르무즈 해협을 무사히 통과한다면, 최근 며칠간 증가세를 보인 원유 수송량에 더해져 2월 말 중동 전쟁 발발 이후 초대형 유조선 통항량으로는 최대치를 기록하게 되는 것이라고 평가했습니다.