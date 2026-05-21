[에디터픽] 쓰레기로 만드는 '산업의 쌀'..국내 연구진이 또 일냈다

플라스틱부터 섬유, 비닐 등 다양한 산업의 핵심 소재로 '산업의 쌀'이라 불리는 나프타.



원유를 정제하는 과정에서 만들어지는데, 길어지는 중동 전쟁 탓에 국내 수급에 큰 차질이 빚어지고 있습니다.



해외 의존도를 낮추고 지속 가능한 화학 소재 생산기술을 확보하는 게 중요한 문제로 떠오르는 이유입니다.



KAIST와 한화솔루션이 버려지는 자원을 활용해 이 문제를 해결할 수 있는 실마리를 찾았습니다.



바이오디젤 생산 과정에서 나오는 부산물, '글리세롤'로 플라스틱과 화장품 원료인 1, 3-프로판디올 생산에 성공한 겁니다.



[신디/카이스트 생명화학공학과 박사후연구원 : 이번 연구는 학계 연구가 산업계와 향후 상용화되기 위한 좋은 디딤돌이 될 것으로 생각합니다.]



핵심은 연구진이 개발한 미생물입니다.



폐부산물에서 프로판디올을 아주 높은 효율로 생산할 수 있도록 미생물을 개조한 겁니다.



[문천우/카이스트 생명화학공학과 박사과정 : (미생물의) DNA를 엔지니어링 해가지고 폐글리세롤을 미생물이 섭취해서 그걸 저희가 원하는 고부가가치 산물인 1, 3-프로판디올로 바꾸게….]



이번 연구는 300ℓ 규모의 대형 공정에서도 성공적으로 검증됐습니다.



실제 공장에서 사용할 수 있을 정도로 완성도를 갖췄다는 뜻입니다.



[이상엽/카이스트 생명화학공학과 특훈교수 : 우리 자체의 기술로 한 번 처음부터 끝까지 공장을 지을 수 있는 수준까지 한번 올려보자는 프로젝트를 한 것이고요.]



또 이번 성과는 10년이라는 긴 시간 이어진 한화솔루션과 KAIST, 산학 협력의 과실이라는 평가도 나오는데, 연구팀은 앞으로도 우리 기술을 활용한 다양한 화학 소재 개발에 매진할 계획입니다.



국내 수급 힘들어진 '나프타'…해결 실마리 찾았다 (2026.5.20 12시뉴스)



(취재 : 조형준 TJB, 영상취재 : 김성수 TJB, 화면제공 : 카이스트, 제작 : 디지털뉴스부)