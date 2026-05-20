교육부, 인문사회 대학기초연구소 지원 사업에 '경북대·전남대·전북대' 선정

▲ 교육부

이미지 확대하기

▲ 2026년 인문사회 대학기초연구소 지원사업 선정 대학

교육부와 한국연구재단이 올해 새로 추진하는 인문사회 대학기초연구소 지원 사업을 수행할 거점국립대로 경북대, 전남대, 전북대를 최종 선정했습니다.선정된 경북대와 전남대, 전북대에는 지역의 인문사회 연구를 지원하고 지역에 정주하는 연구 인력을 확보하는 '인문사회 연구원'이 설립됩니다.또, 3개 대학에는 각각 최장 5년(3년＋2년)간 총 200억 원이 투입됩니다.이들 대학은 인문사회 연구원을 설립·운영하며 인문사회 분야 대학 부설 연구소를 총괄적으로 관리·지원하는 체계를 구축하게 됩니다.아울러 인문사회 연구원 소속의 학술연구교수(박사급 연구자)를 최소 20명 이상 채용해 지역에 정주하는 전임 연구 인력을 집중적으로 양성합니다.인문사회 연구원에는 연간 6천만 원 수준의 인건비 보장은 물론 독립적 연구과제를 수행할 수 있는 연구비 지원(펠로우십), 지역 정착을 위한 대학의 재정·제도적 지원이 이뤄집니다.앞서 이번 지원 사업 공모에는 거점국립대 9곳이 지원했고, 교육부와 한국연구재단은 서면 검토와 대면 평가를 거쳐 3곳을 최종 선정했습니다.최교진 교육부 장관은 "이 사업이 대학의 인문사회 분야 연구력 강화와 지역 학술 생태계 활성화를 위한 핵심적 역할을 할 것으로 기대한다"며 "교육부는 선정된 3개 대학과 수시로 소통·협의해 거점국립대가 지역의 인문사회 분야 교육·연구의 거점으로 자리 잡을 수 있도록 계속 지원할 것"이라고 말했습니다.(사진=교육부 제공, 연합뉴스)