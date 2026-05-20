내일부터 6.3 지방선거 공식 선거운동…여야, 전국 돌며 총력전

▲ 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)와 국민의힘 장동혁 대표

여야는 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거의 공식 선거운동 개막을 하루 앞둔 오늘(20일) 총력전 태세를 갖추며 선거 승리를 다짐했습니다.집권 여당인 민주당은 이재명 정부 출범 후 처음 치러지는 전국 단위 선거인만큼 '내란 심판'과 '민생 경제' 키워드를 내세워 국정 동력을 확보할 수 있도록 해달라고 호소할 방침입니다.국민의힘은 지방 선거마저 여당이 승리할 경우 입법·행정 권력은 물론 지방 권력까지 정부·여당이 장악하게 된다는 점을 내세워 '정부·여당 견제론'에 불을 댕긴다는 각오입니다.민주당 조승래 총괄선대본부장은 이날 국회 기자간담회에서 공식 선거운동 기간을 "대한민국 국가 정상화를 완성하는 골든타임"으로 규정하고 집권 여당으로서의 강점을 적극 부각해 표심을 공략하겠다고 밝혔습니다.그는 이번 선거에 대해 "정치적으로는 대선의 연장선상에서 지방정부까지 무능한 내란 잔당을 소탕하는 의미가 있다"면서도 "또 지역을 어떻게 살릴 것인가, 어떻게 비전을 만들어낼 것인가, 중앙정부와 어떤 협력 구조를 만들 것인가를 결정하는 선거"라고 설명했습니다.민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장을 비롯한 지도부는 서울을 기점으로 충청권을 거쳐 영남권으로 이어지는 이른바 '경부 축'을 초반에 선점하겠다는 계획하에 첫 공식 선거운동 일정을 최대 승부처인 서울에서 시작할 예정입니다.민주당은 또 시민과 소통하는 '현장 밀착형' 선거 운동으로 표심을 공략할 방침입니다.정 위원장은 이날 경기 여주에서 열린 현장 중앙선대위 회의에서 "자전거 유세단, 뚜벅이 유세단 등 국민과 함께 호흡하고 어우러지는 선거운동, 당원들이 즐겁게 참여하는 선거운동으로 새로운 선거문화의 지평을 열겠다"며 각오를 전했습니다.그러면서 후보자들의 걸음 수와 탄소 절감량 등을 실시간으로 공유하는 애플리케이션 '파란 수첩'을 활용하고 당내 경선에서 낙마한 이들이 참여하는 '오뚝 유세단'으로 감동을 주겠다고 설명했습니다.국민의힘은 장동혁 상임선대위원장과 송언석 공동선대위원장이 서로 동선을 분리해 여러 지역을 효율적으로 소화할 예정입니다.특히 중앙선대위는 개별 후보와 지역 현안을 부각하기보다는 후보들을 하나로 묶을 수 있는 대여 공세 메시지를 일관성 있게 내는 데 주력할 것으로 보입니다.내부적으로는 수도권 등지에서 지도부의 방문을 달가워하지 않는 사례도 있는 게 현실인 만큼, 방문하더라도 '중앙 스피커'로서의 역할에 치중하는 전략으로 풀이됩니다.장 위원장은 공식 선거운동 첫날 자신의 고향인 충청권으로 향해 캐스팅보트인 중원 표심 잡기에 나섭니다.오전부터 대전을 찾아 재선에 도전하는 이장우 대전시장 후보를 만날 예정입니다.장 위원장은 이후로도 '지도부 리스크'가 있는 현장 분위기를 고려해 연고가 있는 충남과 보수 텃밭으로 불리는 영남권에 행보를 집중할 것으로 전망됩니다.송 위원장은 첫날 부산을 찾아 박형준 부산시장 후보와 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보를 지원할 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)