정원오 "오세훈 후보가 공약 지켰으면 서울 전월세 주거난 없었다"

▲ 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 질문하는 패널을 바라보고 있다.

정원오 민주당 서울시장 후보는 오늘(20일) 최근 서울 전월세난의 원인이 국민의힘 오세훈 후보에 있다고 지적하며 "오 후보가 (서울시장 시절) 공약을 지켰으면 전월세 주거난은 없었을 것"이라고 주장했습니다.정 후보는 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에 참석해 "오 후보가 2021년 지방선거 당시 5년 안에 36만 호 공급, 2021년 9월 매년 8만 호 주거 제공을 약속했지만 2022∼2024년까지 매년 착공 기준으로 3만 9천 호 정도밖에 공급이 안 됐다"며 이같이 말했습니다.정 후보는 "그동안 민간 아파트뿐 아니라 임대 아파트 등 각종 수요에 맞추지 못하고 전반적으로 주택 공급이 안 됐다"며 "저는 '착착 개발'을 통해 2027년까지 6만 호를 착공하고 매입 임대가 되는 역세권 청년 주택 등을 2027년까지 2만 호 공급하겠다"고 강조했습니다.이어 "영구 임대 아파트의 재건축으로 2027년까지 8만 7천 호를 공급해 주택 시장에 숨통을 트이고, 급격히 오르는 월세에 대해서도 4년 동안 20만 명에게 지원하겠다"고 덧붙였습니다.그는 이재명 대통령이 개편을 시사한 장기보유특별공제(장특공)와 관련해선 "(실거주하지 않은) 보유자라 하더라도 기존 법으로 보호받아야 한다"며 "기준은 투기 목적이 아닌 경우를 말한다"고 밝혔습니다.'투기 목적'이라는 기준이 추상적이라는 지적에는 "그 기준을 정할 때는 시민의 입장에서 좀 더 확대하는 방향으로 (정부에) 의견을 드리고 싶다"며 "투기 목적이 분명한 경우를 제외하고는 (장특공제가) 폭넓게 인정돼야 한다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)