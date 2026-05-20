뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] 산나물 캐다 만난 '불곰'에 코 때려 격퇴 "가능하면 가지 마"

작성 2026.05.20 17:37 조회수
PIP 닫기
일본에서 곰의 습격을 받은 70대 노인이 맨손으로 맞서 생존한 사연이 화제를 모으고 있습니다. 홋카이도 시베쓰시에 거주하는 야스오 시카마타 씨(78)는 지난 17일 산속에서 산나물을 채취하던 중 불곰과 마주쳤습니다. 둘의 거리는 불과 5m였다는데요.

시카마타 씨는 뒤로 물러서다 풀밭 경사면에 걸려 넘어졌고, 곧바로 불곰이 몸 위로 덮쳤습니다. 그는 "도망칠 수 없어서 다리를 마구 움직이고 주먹을 휘둘렀는데 우연히 곰의 코를 정통으로 가격했다"면서 "나도 손이 아플 정도였는데 곰이 갑자기 도망쳤다"고 주장했습니다.

이어 "최근에는 곰이 산속뿐 아니라 도로 주변과 민가 근처에도 자주 나타난다"며 "가능하면 곰 서식지에 가까이 가지 않는 것이 가장 안전할 수 있다"라고 경고했습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 양혜민 / 출처: FNN / 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지