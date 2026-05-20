[현장영상] 산나물 캐다 만난 '불곰'에 코 때려 격퇴 "가능하면 가지 마"

일본에서 곰의 습격을 받은 70대 노인이 맨손으로 맞서 생존한 사연이 화제를 모으고 있습니다. 홋카이도 시베쓰시에 거주하는 야스오 시카마타 씨(78)는 지난 17일 산속에서 산나물을 채취하던 중 불곰과 마주쳤습니다. 둘의 거리는 불과 5m였다는데요.



시카마타 씨는 뒤로 물러서다 풀밭 경사면에 걸려 넘어졌고, 곧바로 불곰이 몸 위로 덮쳤습니다. 그는 "도망칠 수 없어서 다리를 마구 움직이고 주먹을 휘둘렀는데 우연히 곰의 코를 정통으로 가격했다"면서 "나도 손이 아플 정도였는데 곰이 갑자기 도망쳤다"고 주장했습니다.



이어 "최근에는 곰이 산속뿐 아니라 도로 주변과 민가 근처에도 자주 나타난다"며 "가능하면 곰 서식지에 가까이 가지 않는 것이 가장 안전할 수 있다"라고 경고했습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 양혜민 / 출처: FNN / 제작: 디지털뉴스부)