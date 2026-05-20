일부 아이폰에서 NH농협 앱 접속 오류…"기능 점검 중"

▲ NH농협은행

아이폰 등 애플 운영체제(iOS)를 이용하는 일부 기기에서 NH농협은행 스마트뱅킹 앱 접속이 되지 않아 이용자들이 불편을 겪고 있습니다.오늘(20일) 금융권에 따르면 지난 주말부터 일부 아이폰 이용자들은 NH농협은행 스마트뱅킹 앱에서 로그인을 할 수 없거나 접속이 되지 않고 있습니다.NH농협은행 관계자는 패턴 잠금 해제 방식으로 앱에 로그인하는 기능에 문제가 생겨 정상화 조치 중이라고 밝혔습니다.지문 인식, 비밀번호 등 다른 인증 수단은 정상적으로 이용이 가능하다고 덧붙였습니다.이에 패턴 잠금 해제를 기본 인증 방식으로 설정해 둔 이용자 중에는 앱 접속 단계부터 이용이 불가능한 경우도 있는 것으로 파악됐습니다.은행은 지난 18일 공지에서 "NH인증서 로그인 수단이 패턴으로 설정된 경우 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있다"며 관련 기능을 점검 중이라고 밝혔습니다.이어 "앱 진입이 어려운 경우에는 앱 재설치 후 간편비밀번호를 재발급해 이용해달라"고 안내했습니다.해당 기능은 20일 오후 현재까지도 정상화가 되지 않은 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)