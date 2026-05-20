중노위원장 "노사, 내용 상당히 접근…신청 시 추가 조정할 것"

▲ 박수근 중앙노동위원장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 3차 사후조정 회의를 마친 뒤 협상 결렬 과정에 대한 취재진 질문에 답하고 있다.

박수근 중앙노동위원회 위원장은 오늘(20일) 삼성전자 노사의 임금협상 사후조정에 대해 "노사가 내용에 대해 상당히 접근했다"고 평가했습니다.박 위원장은 오늘 삼성전자 노사의 2차 사후조정이 결렬된 뒤 정부세종청사에서 기자들과 만나 "결과적으로 조정이 성립되지 않아 조정을 종료했다"며 이같이 밝혔습니다.박 위원장은 "중노위가 조정안을 냈는데 노조는 수락했고, 사용자는 유보라고 하면서 사인을 거부했다"며 "언젠가는 타결돼야 하기 때문에 노사가 신청하면 밤이든, 휴일이든 언제든지 응해주겠다고 했다"고 말했습니다.그는 "노사가 상당히 대립이 많았는데 김영훈 고용노동부 장관과 여러 분이 도와주셔서 두, 서너 가지에 관해 근본적으로 의견 접근을 못했다"며 "큰 것 하나, 작은 것 한두 가지"라고 설명했습니다.박 위원장은 "조정 내용은 말을 안 하는 것이 타결이나 대화 여지를 남겨두는 것"이라며 세부 내용에 대해서는 함구했습니다.그는 다만 성과급의 사업부별 배분 비율과 관련한 질문에 "내용을 말하기 어렵지만, 그 부분은 노조가 양보를 많이 했다. 노동부 장관이 노력을 많이 했다"고 강조했습니다.노조는 반도체 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하되, 이 중 70%를 전체 반도체 부분이 나눠서 나머지 30%를 사업부별로 실적에 따라 차등 지급하자는 입장을 보여 왔습니다.박 위원장은 김 장관과 긴급조정권 발동에 대해 논의할 수 있느냐는 질문에는 "말도 안 되는 소리 하지 말라"고 일축했습니다.중노위도 오늘 보도참고자료를 내고 "중노위는 20일 삼성전자 노사에게 조정안을 제시했다"며 "조정안에 대해 노측은 수락했고, 사측은 수락 여부에 대해 유보라고 말하며 서명하지 않아 2차 사후조정은 불성립됐다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)