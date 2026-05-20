국힘, '철근 누락 공세' 맞대응…"6차례 보고 받고 국토부 뭐했나"

▲ 지난 18일 국회에서 열린 행정안전위원회 전체 회의에서 국민의힘 서범수 간사(가운데)와 이날 행안위에 새롭게 보임한 조은희 의원(오른쪽)이 대화하고 있다.

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▲ 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 20일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 발언하고 있다.

국민의힘은 오늘(20일) 더불어민주당이 수도권급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 구간 건설 과정에서 철근이 누락된 상황과 관련해 자당 오세훈 서울시장 후보 책임론을 제기하자 "뻔뻔한 추태"라며 법적 대응에 나섰습니다.국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 의원들은 오늘 서울경찰청 민원실을 방문해 민주당 정원오 서울시장 후보와 관련 의혹을 처음 보도한 MBC에 대해 공직선거법상 허위 사실 공표 혐의로 고발장을 제출했습니다.오 후보 캠프도 오늘 법률대리인을 통해 MBC 기자 및 간부들과 국토교통부 관계자를 공직선거법 위반 혐의로 경찰청에 고발했습니다.오 후보 캠프 총괄선거대책본부장이자 행안위원인 조은희 의원은 기자들과 만나 "자신이 부족하다고 상대 후보를 쓰러뜨리려 국회와 어용 방송을 동원하는 것 자체가 폭력이고 추태"라고 말했습니다.이어 "서울시는 최초 보고 즉시 안전 검토와 보강에 착수했고, 6개월간 총 51건의 공정 사항을 국가철도공단에 지속 통보했다"고 강조했습니다.그러면서 "민주당이 국회에서 공격하면 경찰이 움직이고, 국토부가 감사를 전격 발표하고, MBC가 왜곡 보도를 반복한다"며 "입법·수사·행정·언론권력을 총동원해 오직 한 후보만 겨냥하는 것, 이것은 선거가 아니라 이재명 정권의 노골적인 관권 개입"이라고 성토했습니다.고발장 제출에 동행한 같은 당 고동진 의원도 "선거를 앞두고 시민 안전 문제를 왜곡해 유권자의 판단을 흐리는 행위는 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 문제"라며 "시민의 안전을 선거용 거짓 프레임으로 훼손하는 모든 시도에 단호히 대응하겠다"고 말했습니다.오 후보도 직접 반격에 나섰습니다.그는 페이스북을 통해 "정 후보와 민주당은 저와 서울시를 향해 '안전불감증'이라는 화살을 쏘고 계신다. 저는 정중하게 되묻고 싶다. 과연 누가 안전에 불감했느냐"고 반문했습니다.그는 시공사인 현대건설이 오류를 스스로 신고한 점에 주목해야 한다면서, 자신이 수년 전 "주요 공정을 CCTV와 보디캠으로 빠짐없이 촬영하고 보존하도록 지시"한 덕분이라고 주장했습니다.이어 "시공사의 자진신고를 끌어낸 것은 그들의 갑작스러운 선의가 아니라, 서울시가 구축한 전 과정 CCTV 녹화 보존 시스템"이라며 "이처럼 서울시가 시스템을 통해 선제적으로 리스크를 잡아내고 대책을 세워 정부에 수차례 공유하는 동안, 정작 국토부와 국가철도공단은 어떤 실질적인 조치를 취했느냐"고 따졌습니다.나아가 "반년간 수십 차례 문서로 다 받아보고도 현장에서 아무런 의견도 내지 않다가, 이제 와서 '왜 진작 안 알려줬냐'며 눈 감고 귀 막는 국토부와 철도공단, 그리고 이를 부추기는 민주당의 유체 이탈이야말로 무책임의 극치"라고 꼬집었습니다.이런 가운데 국민의힘 권영진 의원이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면, 서울시가 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 및 기둥보강 관련 사항이 포함된 '건설사업관리 보고서'를 철도공단에 보고한 횟수는 총 6차례로 집계됐습니다.2025년 10월 보고서에 철근누락 관련 최초보고 내용이 포함됐고, 11월 보고서에는 철근 누락 관련 사항, 12월 보고서에는 철근 누락 및 기둥보강 방안 관련 사항이 포함됐습니다.이후 2026년 1월 보고서에 기둥보강 관련 시공계획서 작성 내용이, 2월 보고서에는 기둥보강 관련 시공계획서 보완 검토 내용이, 3월 보고서에는 기둥보강 시공계획 보고 등의 내용이 각각 포함된 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)