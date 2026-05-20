삼성 노조 "조정안 수용했지만 사측이 거부…총파업 돌입"

▲ 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 노사협상 결렬에 따른 총파업 강행 입장을 밝힌 뒤 협상장을 떠나고 있다.

삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(이하 초기업노조)는 오늘(20일) 노사 협상이 결렬됐다며 "예정대로 내일(21일) 적법하게 총파업에 돌입하겠다"고 밝혔습니다.초기업노조는 오늘 입장문에서 "노조는 중앙노동위원회(이하 중노위)가 제시한 조정안에 동의했으나 사측이 거부 의사를 밝혔다"며 이같이 말했습니다.노조는 전날 오후 10시쯤 나온 중노위 조정안을 받아들였지만 사측이 일단 거부했고, 이후 사측이 거부를 철회하면서 오늘 사후조정 회의가 사흘째 이어졌으나 결국 사측은 '의사결정이 되지 않았다'는 입장을 되풀이하며 끝내 입장을 밝히지 않았다고 노조는 설명했습니다.노조는 "사측이 끝내 결단을 내리지 못한 채 조정이 종료된 데 대해 안타까움을 금할 수 없다"면서 "파업 기간 중에도 타결을 위한 노력을 멈추지 않을 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)