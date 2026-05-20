국힘 당권파, 친한계 의원 한동훈 지원에 "제정신인가…이적 행위 처벌해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 열린 중앙당 선대위 회의에서 발언하고 있다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 출마한 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보와 관련해 당내 당권파 인사들이 친한동훈계 의원들의 한 후보 선거 지원에 대해 사후 처벌이 필요하다고 주장했습니다.당권파로 분류되는 김민수 공동선거대책위원장은 오늘(20일) 중앙선거대책위 회의에서 "절박한 상황에서 국민의힘 옷을 입고 기호 2번이 아닌 기호 6번을 응원하는 당내 의원들이 있다"며 "무소속 후보와 함께 선거구에서 치킨을 먹고 있단 제보가 빗발친다. 제정신이냐"고 맹비난했습니다.김 위원장은 "우리 당원들, 지지자들 보기 부끄럽지 않냐. 본인 지역구에 출마하는 시도의원 선거를 지지하지는 못할망정 저 먼 부산 북구까지 내려가 6번을 지지하는 의원들은 배지를 내려놔야 하지 않겠냐"고 목소리를 높였습니다.이어 "선거가 끝나더라도 이런 이적 행위를 한 국회의원들에 대해 분명한 처벌이 있어야 할 것"이라며 "남은 14일 동안 그 어떤 의원도, 당협위원장도 당내 직책을 달고 2번이 아닌 다른 후보를 지지해선 안 될 것이라고 엄중히 경고한다"고 거듭 강조했습니다.앞서 장 대표도 한동훈 후보를 지원하는 친한계를 겨냥해 "당의 공천을 받아 우리 당 의원이 됐다면 그 역할과 책임이 있다. 정확하게 사실관계를 밝히고 이후 필요한 조치를 하겠다"고 언급한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)