[날씨] 전국 뒤덮은 비구름…제주 산지 '호우주의보'

오늘(20일) 강하고 많은 비에 대비 잘해 주셔야겠습니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면 비구름이 전국을 덮고 있고요.



제주 산지에는 호우주의보가 내려졌습니다.



수도권과 강원 내륙 지역은 내일 오후까지, 그 밖의 지역은 밤까지 비가 이어질 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 강원 산지에 150mm 이상, 강원 동해안에 최고 100mm, 강원 북부 내륙과 인천, 경기 서해안과 충남 북부 서해안에 100mm 이상, 남해안에 80mm 이상, 제주 산간 지역에도 120mm 이상의 폭우가 쏟아지겠고요.



서울에도 최고 80mm의 많은 비가 내리겠습니다.



특히 이번 비는 늦은 오후부터 내일 오전 사이 시간당 20~30mm 안팎의 강한 비를 뿌리겠고요.



전국에서 바람도 강하게 불어 들겠습니다.



비구름이 몰려오면서 고온 현상이 꺾이고 오늘은 날이 쌀쌀하겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 20도, 대전 19도, 대구는 18도에 머물겠습니다.



제주 지역은 토요일까지 비가 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)