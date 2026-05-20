'데뷔 10000일' god, 테마파크와 손잡고 '하늘색 풍선 위크' 개최

이미지 확대하기

god이 데뷔 10,000일을 기념해 K팝 최초의 초대형 테마파크 프로젝트를 선보인다.god는 오는 28일부터 31일까지 4일간 에버랜드에서 대규모 복합 콘텐츠 프로젝트 '하늘색 풍선 위크'를 개최한다. '하늘색 풍선 위크'는 오는 30일 데뷔 10,000일을 맞이하는 god가 준비한 초대형 프로젝트다.특히 에버랜드 전역에서는 12인조 브라스 밴드와 30인의 댄스 퍼포먼스가 함께하는 'god MUSIC 플래시몹'을 비롯해 장미원 스페셜 버스킹 콘서트 등 다채로운 부대 행사도 마련된다. 그룹을 상징하는 '하늘색 풍선'을 메인 테마로 미니 팬 콘서트와 팝업 스토어, 전시, 체험형 이벤트존, 팬 참여형 콘텐츠 등 다양한 프로그램이 진행된다.god 멤버들은 29일과 30일 양일간 팬 콘서트도 개최한다. 29일에는 손호영과 김태우가 유닛 호우(HoooW)로 무대에 오르며, 30일에는 박준형, 데니안, 손호영, 김태우가 함께 공연을 펼친다. 여기에 '레전드 가수'들의 깜짝 축하 무대까지 예고돼 팬들의 기대감을 높이고 있다.프로젝트 기획 및 총괄 PM을 맡은 젬스톤이앤엠 측은 "'하늘색 풍선 위크'는 단순한 이벤트가 아닌 K팝 산업의 새로운 포맷을 제시하는 최초의 출발점"이라며 "리빙 레전드인 god가 그 시작을 열어준 데 큰 의미가 있다"고 밝혔다.이어 "향후 글로벌 K콘텐츠 시장에서도 주목받을 새로운 레퍼런스 모델로 자리 잡을 것으로 기대한다"며 "다양한 K팝 아티스트들과의 테마파크·공간형 콘텐츠 협업을 지속적으로 확장해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.또한 이번 '하늘색 풍선 위크' 수익 일부는 팬들과 아티스트 이름으로 기부 활동에 사용될 예정이다. god는 이번 프로젝트를 통해 팬들과 특별한 추억을 나누는 동시에 선한 영향력까지 이어간다는 계획이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)