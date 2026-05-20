30년간 단 한 번도 안 틀렸다…한국 정치의 '족집게' 동네 [사실은]

흔히 지방선거를 '중앙 정치의 대리전'으로 부릅니다. 그 정치적 의미, 중요합니다. 하지만, 거대 담론이 선거판을 휩쓸 때면 정작 우리가 사는 동네의 이야기는 그 기세에 눌려 보이지 않게 됩니다.



SBS 탐사기획팀은 투박한 정치적 구호 대신 '데이터'라는 정밀한 렌즈를 통해 지방선거를 들여다 보려 합니다. 지방자치단체장의 권한이 우리 동네에 미치는 막대한 영향력을 지표로 확인해 보고, 동네 단위 방대한 선거 데이터를 정밀하게 분석, 동네별 세세한 표심은 물론 그 이면에 숨겨진 과학적 흐름을 읽어드리고자 합니다.



지방선거의 주무대는 '중앙'이 아닌 아닌, '우리 동네'이기 때문입니다. '구름 위의 전쟁'이 아닌 우리 일상의 결을 결정하는 ‘촘촘한 민주주의’의 장. 그 무게를 유권자 분들과 함께 고민하는 ‘지방선거의 무게’ 연속보도, 오늘은 그 네번째 순서입니다.

30년 8번 시도지사, 8번 모두 적중한 1,008곳

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호남 44%·TK 23%... '족집게'라는 착시

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어떤 동네가 풍향계인가? 익히 알려진 두 가지 이유

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자치구 안에서 갈라지는 진짜 변수는 '집값'

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'평범한 도시 중산층'이 시·도 표심의 거울이다

'족집게'의 신통력, 이번에는 어떨까

족집게 동네. 한국에는 지난 30년 동안 시·도지사 선거 결과를 거의 정확히 미리 보여줬던 동네들이 있습니다. 우리는 이곳을 '족집게 동네'라고 부르기로 했습니다.이 동네들은 단순히 적중률이 높아 신기하다는 의미를 넘어섭니다. 그 곳 주민들의 선택이 곧 시·도 전체의 선택과 거의 일치한다는 뜻입니다. 어떤 후보가 그 동네에서 1위를 하면, 십중팔구 그 시·도 전체에서도 가장 높았습니다. 30년 8번의 지방선거 모두에서 단 한 번도 빗나가지 않은 곳도 있었습니다.우리는 궁금했습니다. 도대체 어떤 사람들이 사는 동네이기에, 한국 정치의 흐름을 이렇게 정확히 비춰왔을까. 30년치 시·도지사 결과를 행정동 단위로 분해하고, 인구·전출입·부동산 데이터까지 겹쳐 답을 찾았습니다. 결과는 한국 정치 표심의 무게 중심이 그동안 우리가 생각하던 곳에 있지 않았다는 사실을 보여줍니다. 강남도, 호남도, TK도 아니었습니다.분석 방식은 단순합니다. 한 시·도에서 시·도지사로 당선된 후보가 누구인지 확인한 뒤, 그 시·도 안의 한 행정동에서도 그 후보가 1위였는지 비교합니다. 1995년 1회부터 2022년 8회까지 총 8번의 시·도지사 선거에서, 어떤 행정동의 1위가 8번 모두 시·도 전체 당선자와 일치했다면, 그 행정동을 ‘족집게 동네'로 정의했습니다.전국 행정동은 2022년 8회 지방선거 시점 기준 3,512곳. 그런데 행정동 경계는 시간에 따라 끊임없이 변합니다. 도시화가 진행되면 한 동이 둘로 갈라지고, 인구가 줄면 두 동이 합쳐집니다. 신도시 개발로 갯벌·논밭이 새 행정동으로 편입되기도 합니다.대표 사례가 경기 김포본동입니다. 1995년에는 '김포군 김포읍'이라는 군 단위 행정구역이었습니다. 2000년대 초 김포가 시로 승격하면서 김포1동·김포2동으로 갈라졌고, 2010년대 중반에는 김포본동·장기본동으로 다시 이름이 바뀌었습니다. 30년 동안 같은 자리에 있던 동네인데 이름은 네 번 달라진 셈입니다.즉, 올바른 분석을 하려면 현재 김포본동이란 행정동을 기준으로 과거 4번의 다른 이름들을 통일시켜줘야 합니다. 이를 정제하고 분석해보면, 1995년부터 2022년까지 8번 모두 그 동의 1위가 시·도 당선자와 일치한 행정동은 1,008곳이었습니다. 28.7%, 거의 세 곳 중 한 곳 꼴로 나타났습니다.1,008곳을 시·도별로 펼쳐보면 분포가 한쪽으로 크게 쏠립니다. 전남이 238곳, 전북 147곳, 광주 60곳으로 호남만 445곳. 전체의 44%를 차지합니다. 경북 146곳, 대구 88곳으로 TK 권역이 234곳, 23%로 그 다음입니다. 호남과 TK 두 권역에서만 67%가 몰려 있는 셈입니다.시·도 자체가 매번 한 진영을 압도적으로 뽑아왔던 곳, 그 안의 어느 동을 펼쳐도 시·도 당선자와 동 1위가 자동으로 일치합니다. '풍향을 잘 읽는 능력'이 아니라 특정 지역의 '정치색'을 따라간 거라 봐야 합니다.그래서 우리는 분석 대상을 다시 좁혔습니다.진짜 풍향계는 시·도 결과가 회차마다 갈리는 곳에서 그 변화를 정확히 따라가는 동네입니다. 그래서 광주·전남·전북·대구·경북, 그리고 7대 1로 사실상 보수 텃밭에 가까운 부산까지 6개 시·도는 '진짜 풍향계' 분석에서 빼고 다시 줄을 세웠습니다. 진영이 4번 이상 갈린 진짜 스윙 시·도 11곳에서, 가장 정확히 시·도 평균을 따라간 동네는 어딜까요.이들의 정확도를 측정하기 위해 득표율을 조금 더 분석해 봤습니다. 시·도지사 8번의 선거에서 그 동네 1위 후보의 득표율과 시·도 전체 그 후보의 공식 득표율을 비교해, 둘의 차이의 8번 평균을 계산했습니다. 차이가 작을수록 시·도 표심을 정확히 반영하는 풍향계입니다.결과는 어땠을까요. 1위는 경기 오산시 중앙동(0.96%p) 이었습니다. 경기도는 30년 동안 시·도지사가 4번이나 진영이 바뀐 진짜 스윙 시·도입니다. 오산 중앙동은 그 회차마다 시·도 평균과 거의 1%p 안팎의 차이로 정확히 따라갔습니다.진영이 진보에서 보수로(1→2회), 다시 보수에서 진보로(6→7회) 갈리는 변동성이 큰 선거에서도 0.87%p, 1.01%p로 정확히 따라갔습니다. 8회(2022) 김동연 당시 후보가 0.15%p 박빙으로 당선된 회차에서도 1.00%p 차이로 시·도 평균을 그대로 비췄습니다.TOP 50까지 펼쳐 보면 패턴이 더 또렷합니다. 50곳 중 서울이 41곳(82%)으로 압도적입니다. 그중에서도 성동·노원·강동·중·동작·서대문 같은 평범한 자치구가 다수입니다. 경기·대전·인천도 도시 자치구가 채웠습니다. '진짜 풍향계 1번지는 서울 평범 자치구'라는 결론이 데이터에 그대로 남아 있습니다.그렇다면 이 풍향계 동네들은 다른 동네와 어떻게 다를까요. 통념적으로 익히 알려진 건 두 가지 이유입니다. 첫번째는 풍향계 동네는 인구가 활발히 들어오고 빠진다는 거죠. 인구가 활발히 회전하면 시·도 평균 표심이 그대로 그 동네에 흘러들기 때문입니다.두번째는 풍향계 동네는 시·도 평균 인구 구조와 닮았다는 겁니다. 시·도 평균 연령과 비슷한 동네라면 자연스럽게 시·도 평균과 같은 표심이 나올 가능성이 높을 수밖에 없죠. 검증을 위해 진짜 스윙 시·도 11곳에서 세 그룹을 골랐습니다. 풍향 코어 50곳(평균 차이가 가장 작은 동), 비풍향 50곳(평균 차이가 가장 큰 동), 무작위 200곳을 뽑아서 비교해 봤습니다.*4년 총이동: 2022~2025년 마이크로데이터 / 평균연령: 2022.10 행정안전부 주민등록표만 보면 두 통념 모두 깔끔하게 맞아 떨어집니다. 풍향 코어가 비풍향보다 인구 이동이 2.3배 활발하고, 시·도 평균과의 연령 차이는 4배 가깝습니다. 통계적으로도 유의합니다. 그런데 한 번 더 확인하다가 문제를 발견했습니다. 풍향 코어 50곳은 자치구 비중이 88%인데, 비풍향 50곳은 64%가 시·군이었습니다. 풍향 코어와 비풍향의 차이가 사실은 '도시 자치구 vs 농촌 시·군'의 차이일 가능성이 있다는 뜻입니다.그래서 도시 자치구만 따로 떼어내 다시 비교했습니다.자치구 안에서만 비교하니 두 그룹의 인구 이동도, 연령 차이도 거의 같아집니다. 통계적으로도 의미 있는 차이가 사라졌습니다. 풍향계가 비풍향과 다른 진짜 이유는 '도시-농촌 차이'였습니다. 강화·옹진·우도·홍천 같은 농촌·도서 지역이 비풍향 50곳에 대거 들어 있어, 인구 정착성·고령화가 평균을 끌어내렸던 것입니다.도시 자치구 안에서도 풍향계와 비풍향이 갈립니다. 풍향 코어 자치구 41곳에는 서울 성동·노원·강동·중랑, 부산 남구·북구, 대전 동구 같은 동네가 들어가 있는데, 비풍향 자치구 18곳에는 서울 강남구·서초구·송파구·용산구가 들어가 있습니다. 같은 도시 자치구인데도 강남 3구·반포·이촌·여의도가 시·도 평균과 거리가 먼 이유는 무엇일까요세 번째 가설을 세웠습니다. “자치구 안에서 풍향과 비풍향을 가르는 변수는 '집값'이다. 부유층 밀집 지역일수록 시·도 평균과 다른 정치 성향(보수 강세)을 보이고, 그래서 시·도 표심에서 멀어진다.” 자치구별 2022년 한 해 부동산 실거래가 8만 8천여 건을 합산해 평균 매매가를 계산했습니다.풍향 코어와 비풍향의 자치구 평균 매매가는 6억 대 17억 대로 약 2.8배 차이입니다. 이는 통계적으로도 유의합니다. 두 그룹의 인구 이동·연령은 같지만, 집값에서 3배 가까운 격차가 납니다.비풍향 자치구 18곳을 하나씩 펼쳐보면 정체가 분명합니다. 전부 강남 3구와 용산 이촌·여의도, 송파 잠실 등입니다. 비풍향 자치구 18곳 중 16곳이 서울이고, 그 16곳이 모두 강남권 또는 한강변 동네입니다. 정착성이 높고, 평균 매매가가 한국 평균에서 3배 이상 떨어져 있고, 정치 성향도 시·도 평균과 다릅니다. (상대적으로 보수 강세).세 분석을 통해 진짜 풍향계 동네의 두 가지 특성이 나타납니다. 첫째, 도시 자치구·시라는 공통점이 있습니다. 농촌 시·군은 인구가 정체되고 평균 연령이 시·도 평균에서 5~10살가량 떨어져 있어 어느 시·도에 속하든 시·도 평균과 멀어집니다.다음으로는 그 자치구 안에서도 평범한 중산층 거주지여야 합니다. 강남 3구·반포·이촌·여의도 같은 17억대 부유층 밀집지는 같은 도시 자치구라도 시·도 평균과 다른 표심을 보입니다. 풍향계 자치구는 평균 매매가가 6억대로, 도시 평균 거주민이 사는 동네입니다. 이 두 조건이 맞물려야 진짜 풍향계 동네에 가까워집니다. '도시 + 평범 중산층'이 한국 정치 표심의 무게 중심이라고 해도 과언이 아닙니다.서울 41곳 풍향 코어를 보면 이해가 더 쉽습니다. 강동구 암사1동, 중구 동화·청구동, 성동구 금호1가·왕십리도선동, 노원구 월계1·상계2동, 영등포구 신길6동, 강서구·동작구·서대문구 등입니다.지난 8번의 시·도지사 선거에서 단 한 번도 빗나가지 않은 1,008곳. 이 동네들이 보여준 일관성은 한국 정치 표심의 무게 중심이 어디 있는지를 분명히 가리킵니다. 바로 도시 자치구 중산층 거주지였죠. 30년 동안 이 동네들이 1위로 뽑은 후보가 곧 시·도 당선자였습니다.하지만, 정치는 생물입니다. ‘영원’은 없습니다. 적중률 높았던 지역이라도, 어떤 돌발 변수 때문에 결과가 달라질 수 있으니까요. 미국 인디애나주의 비고 카운티는 60년동안 당선자를 16번을 맞히다 2020년 대선에서 처음 빗나가기도 했습니다. 외신에서도 '60년 무패' 타이틀이 깨졌다는 게 뉴스가 됐습니다.6월 3일 밤, 1,008개 족집게 동네의 표심은 또 한 번 결과를 비춰줄 겁니다. 동시에 한국 정치 지형이 어디로 움직이고 있는지 가장 먼저 보여주는 신호가 될 지도 모릅니다.(작가 : 김효진·박정선, 인턴 : 박근호·송수현)