일주일 전 친구가 훔친 차에 탔던 초등생, 이번엔 절도 차량 운전

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충남 천안에서 초등생들이 차를 훔쳐 달아난 사건이 일어난 지 일주일 만에 천안에서 또 초등생들이 차량를 절도해 달아났다가 경찰에 붙잡혔습니다.특히 일주일 전 천안에서 친구가 훔친 차에 함께 타고 도망치다 경찰에 붙잡혔던 초등생이 이번에는 다른 친구가 훔친 차를 자신이 직접 몬 것으로 드러나 논란이 일 전망입니다.오늘(20일) 경찰 등에 따르면 오늘 오전 8시 17분 충남 천안시 동남구 한 아파트에서 "아들이 차를 훔쳐서 도망갔다"는 112 신고가 접수됐습니다.A(12) 군은 또래인 B 군과 함께 오늘 오전 6시 30분 부친의 승용차를 훔쳐 달아났습니다.이들이 몰던 차는 오전 9시 50분 충남 당진에서 발견됐으나 A 군 등은 이미 도망친 상태였습니다.경찰은 이들을 추적하던 중 오전 10시 20분 당진 읍내동 한 피시방에서 이들을 발견해 검거했습니다.천안에서 당진까지 도주하는 과정에서 사고는 없었던 것으로 전해졌습니다.A 군 부친의 차는 B 군이 운전한 것으로 조사됐는데, B 군은 일주일 전 같은 천안에서 차를 훔쳐 달아났던 초등생 3명 중 한 명인 것으로 확인됐습니다.경찰은 이들을 도로교통법상 무면허운전 및 특수절도 혐의로 입건하고 자세한 범행 동기 등을 조사할 예정입니다.(사진=연합뉴스)