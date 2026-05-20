광장시장 '바가지요금·비위생 점포' 잡는다…미스터리 쇼퍼 투입

▲ 광장시장

서울의 대표 관광 코스로 떠오른 광장시장이 '바가지요금'에 이어 위생 문제로 논란이 되자 서울시가 관리·감독을 강화하기로 했습니다.서울시는 종로구와 함께 5∼6월 광장시장에 대한 집중 점검을 실시하고, 이후 정기 점검 체계를 갖출 계획이라고 오늘(20일) 밝혔습니다.집중 점검은 광장시장 내 점포와 먹거리 노점을 대상으로 내·외국인 '미스터리 쇼퍼'(암행 점검원)를 투입해 진행합니다.미스터리 쇼퍼는 바가지요금, 강매 영업, 외국인 대상 부당 행위, 불친절 및 비위생 행위 등을 점검하며 부당 행위가 적발된 점포에 대해서는 추후 재점검을 통해 개선 여부를 확인합니다.아울러 종로구는 다음 달부터 광장시장 노점 실명제를 본격 시행합니다.실명제 위반 노점에는 벌점을 부과하고 벌점이 누적되면 영업정지부터 도로 점용허가 취소까지 행정 처분을 합니다.가격표시제의 준수 실태도 점검합니다.판매가격 표시 의무 대상 51개 업종에 해당하는 소매 점포를 대상으로 전통시장에서 판매 중인 농·축·수산물 등 공산품의 가격표시제 이행 상황을 집중 점검합니다.위반 사항은 즉시 시정 및 계도하고 중대한 위반은 과태료 부과 등 행정 조치합니다.시는 특히 위생 분야에서 최근 논란이 된 얼음 재사용 등 식품을 비위생적으로 취급하는 행위가 없도록 점검을 강화합니다.시장 내 식품접객업소 등 159곳과 먹거리 노점 109곳을 대상으로 식재료의 조리·보관·진열 등 위생 관리 전반을 점검합니다.소비기한 경과 제품 보관·사용, 가격표 미게시 등 중대한 위반 사항이 적발되면 영업정지 등 강력한 행정 처분을 내리고 위생 취약 업소는 사후 재점검을 통해 지속해 관리합니다.시는 종로소방서와 협력해 시장 밀집 구역 내 소방 통로 확보 및 소방시설 정상 작동 여부 점검 등을 실시하고, 화재 위험 요인을 사전에 제거합니다.(사진=연합뉴스)