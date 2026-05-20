박찬욱 ,감독들이 뽑은 감독상 영예…유해진·서수빈 남녀배우상

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박찬욱 감독이 영화감독들이 뽑은 최고 감독상의 영예를 안았다.지난 19일 개최된 '제24회 디렉터스컷 어워즈'에서 박찬욱 감독은 '어쩔수가없다'로 영화부문 감독상을 받았다. 디렉터스컷 어워즈는 DGK 정·준회원 감독이 직접 투표로 후보와 수상자를 선정하는 시상식이다. 감독상은 이 시상식의 대상격이다.앞서 열린 백상예술대상에서도 영화 부문 감독상을 받은 박찬욱 감독은 또 한 번의 시상식에서 감독상을 받았다. 현재 칸영화제에서 심사위원장으로 활약 중인 만큼 이날 시상식에는 참석하지 못했다.남자배우상은 '왕과 사는 남자'의 유해진, 여자배우상은 '세계의 주인'인 서수빈에게 돌아갔다. 유해진은 이 시상식에서 처음으로 남자배우상을 받았고, 서수빈은 신인의 자격으로 여자배우상을 받는 이변을 만들어냈다.신인상 격인 새로운 남자배우상은 '왕과 사는 남자'의 박지훈, 새로운 여자배우상은 '어쩔수가없다'의 염혜란이 수상했다. 신인 감독상은 '킹 오브 킹스' 장성호 감독이, 각본상은 '세계의 주인' 윤가은 감독이 차지했다.시리즈 부문의 감독상은 '파인: 촌뜨기들'을 연출한 강윤성 감독에게 돌아갔다. 남자배우상은 '메이드 인 코리아'의 현빈이, 여자배우상은 '파인: 촌뜨기들' 임수정이 수상했다. 새로운 남자배우상은 '파인: 촌뜨기들' 정윤호(유노윤호), 새로운 여자배우상은 '애마' 방효린에게 돌아갔다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)