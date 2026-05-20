민주 "평택을서 조국 당선돼야 '합당의 길'? 논리적으로 이상해"

▲ 더불어민주당 총괄선대본부장인 조승래 사무총장이 20일 국회에서 공식 선거운동 시작을 앞두고 기자간담회를 열고 있다

더불어민주당은 오늘(20일) 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 자신을 '친(親)통합 후보'로 규정하자 "조 후보가 당선돼야 민주당과 혁신당의 '합당의 길'이 열린다는 것은 논리적으로 이상하다"며 비판했습니다.조승래 민주당 사무총장은 오늘 국회에서 기자 간담회를 열고 "민주당 입장에선 김용남 후보가 당선돼야 합당 논의가 훨씬 잘될 수 있다고 생각할 수 있다. 조 대표의 당락과 합당 논의를 연결하는 것은 억지"라며 이같이 말했습니다.조 사무총장은 '혁신당, 진보당과의 단일화가 열려 있느냐'는 취지의 질문에는 "현재 혁신당·진보당과 단일화를 두고 구체적 논의는 진행되고 있는 게 없다"면서도 "만약 (보수 진영의) 황교안 후보가 갑자기 그만두면 판이 어떻게 바뀔지에 대해 시뮬레이션하고 있다"고 밝혔습니다.이는 황 후보가 사전투표(29∼30일) 전 사퇴한 뒤 보수 진영 내 유 후보로 후보 단일화가 이뤄질 경우, 선거 판세가 크게 출렁일 수 있는 만큼 진보 진영 내에서도 단일화를 포함한 여러 가지 변수를 고려 중이라는 뜻으로 해석됩니다.자당 김용남 후보를 둘러싸고 과거 국회의원 시절 '보좌진 폭행' 의혹 등이 제기된 데 대해선 방어막을 쳤습니다.조 사무총장은 "(의혹 제보자가) 주장한 것처럼 그런 정도는 아니지만 다소 과했던 언행이 있었기 때문에 김 후보 본인이 사과한 것으로 안다"며 "김 후보의 성정이 그렇지 않다고 국민의힘 당원이라는 전직 보좌관이 설명해주고 오해를 풀어주는 댓글도 달았던데 참고로 봐달라"고 밝혔습니다.김 후보가 변호사로 일했을 때 성범죄를 변호한 이력이 있다는 지적에 대해선 "변호인의 조력권 측면을 전제로 하되, 구체적인 변론 내용을 분석·평가래 적절성 여부를 판단해왔다. 그런 연장선상에서 평가해야 할 것 같다"고 언급했습니다.국민의힘과 지지율 격차가 좁혀지고 있는 부산·울산·경남 및 대구·경북 등 영남권 판세와 관련해선 "국민의힘은 모두 현직 단체장이라, 그 프리미엄을 무시할 수 없다"며 "국민의힘은 지역발전론을 제기하면 여당이 유리하니 자꾸 정권(견제) 문제를 얘기하는 것"이라고 꼬집었습니다.그는 "지방선거의 본질은 정권 견제가 아니라 어떻게 지역 경제를 살리고 중앙정부와 협력하는 구조를 만들 것인가에 달려 있다"고 말한 뒤, '보수 정치를 살려달라'고 호소하는 국민의힘을 겨냥해선 "정치인이 지역과 시민을 살려야지, 시민이 왜 특정 정치세력을 살려야 하느냐"고 비판했습니다.'대리비 지급' 의혹으로 제명된 뒤 무소속으로 출마한 김관영 전북지사 후보에 대해서도 연일 공세를 이어갔습니다.특히 김 후보가 전북 당원명부를 불법으로 전달받았다는 의혹을 제기했습니다.조 사무총장은 "전북 당원명부가 김관영 측에 불법으로 전달됐다는 제보를 담은 보도가 있었고, 오늘 선관위에 관련 녹취와 자료를 제출한다고 들었다"며 "대선 후 폐기하도록 돼 있던 11만 명의 전북당원 명단이 만약 전달됐다면 그 자체로도 심각한 일이지만, 비서실이나 공무원을 통했다면 정치개입"이라고 주장했습니다.그러면서 "선관위든 수사 당국이든 매우 심각한 이 사안에 대해 조치를 취해줄 것을 촉구한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)