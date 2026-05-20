'서부지법 난동 가담' 집행유예 3년·사회봉사 200시간 선고

▲ 서부지법 난동사태, 복구작업 시작

지난해 1월 '서부지법 난동 사건' 당시 법원 경내에 침입한 가담자들이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.서울서부지법 형사1단독 박지원 부장판사는 오늘(20일) 일반교통방해 등 혐의로 기소된 여성 김 모(54)씨에게 징역 1년 2개월에 집행유예 3년을 선고하고 200시간의 사회봉사를 명령했습니다.김 씨는 지난해 1월 19일 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장이 발부되자 서부지법 경내에 침입한 혐의를 받습니다.박 판사는 "다중의 위력을 이용해 법원의 재판에 보복하고 개인 방송 수익을 얻기 위해 법원 경내에 침입해 범행 동기와 수법이 매우 불량하다"고 지적했습니다.다만 동종 및 벌금형을 초과하는 전과가 없고 건물 내부까지 침입하지 않은 점을 고려했다고 양형 이유를 밝혔습니다.박 판사는 특수건조물침입 혐의로 재판에 넘겨진 남성 채모(54)씨에게도 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 160시간의 사회봉사를 명령했습니다.채 씨 역시 지난해 1월 19일 서부지법에 침입한 혐의를 받습니다.(사진=연합뉴스)