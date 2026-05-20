일 언론 "한일 정상 활발한 셔틀 외교 배경에 미 '돈로주의'"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 하회마을에서 선유줄불놀이를 보고 있다.

이재명 한국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 간 활발한 셔틀 외교 배경에는 도널드 트럼프 대통령의 고립주의적 외교정책 '돈로주의' (19세기 미 고립주의를 의미하는 먼로주의의 트럼프 버전)가 있다는 분석이 일본 언론에서 나오고 있습니다.니혼게이자이신문은 오늘(20일) 트럼프 대통령이 돈로주의를 내세우면서 "일본과 한국 모두 아시아에서 미국의 힘의 공백을 우려하고 있다"며 이처럼 분석했습니다.이 대통령과 다카이치 총리는 지난 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 만남을 시작으로 올해 1월 다카이치 총리 고향인 일본 나라현과 이번 안동 회담까지 상대방의 나라를 찾아 짧은 기간 3차례의 셔틀외교를 이어왔습니다.양국 정상 간 셔틀 외교는 2023년 5월 당시 윤석열 대통령과 기시다 후미오 총리 간에 12년 만에 재개된 뒤 약 3년간 6차례 이뤄졌지만, 이 대통령과 다카이치 총리는 더욱 빈번히 만나는 셈입니다.신문은 그 배경으로 동맹국을 경시하는 트럼프 대통령을 꼽으면서 트럼프 대통령 취임 후 한중일 정상회의가 한 번도 열리지 않은 점을 지적했습니다.조 바이든 행정부 때인 지난 2023년 7월 한중일 3국 정상은 워싱턴 인근 대통령 별장인 '캠프 데이비드'에서 만나 한중일 정상회의를 연례화하기로 한 바 있습니다.특히 최근에는 미군의 중동 이동 등으로 아시아에서 힘의 공백이 가시화된 상황입니다.미국은 이란 전쟁 이후 일본에 배치된 강습상륙함 트리폴리함과 소속 해병 원정 부대를 중동으로 보냈으며 한국에 배치됐던 고고도미사일방어체계(THAAD·사드)도 일부 반출했습니다.이 대통령과 다카이치 총리는 전날 정상회담 후 공동언론 발표문에서 "국제정세가 급변하는 가운데, 역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 협력의 중요성도 재확인했다"고 밝혔습니다.요미우리신문도 양국 정상이 미중 간 대립 해소와 호르무즈 해협 봉쇄 등 격변하는 국제정세에서 한일 간 전략적 협력이 필수라는 판단을 공유하면서 신뢰를 쌓아가고 있다고 짚었습니다.신문은 중동 대응을 우선시하는 미국이 인도·태평양에 대한 개입을 줄일 우려가 있다는 점도 한일 양국이 공통으로 처한 상황이라고 평가했습니다.현지 언론은 이 대통령과 다카이치 총리 개인의 정치적인 득실 계산도 배경으로 지목합니다.마이니치신문은 "중동정세 혼란과 중국과 관계 악화로 앞길이 불투명한 가운데 한국과 협력으로 지역 안정을 도모하려는 다카이치 총리와 지방선거를 앞두고 외교력을 어필하려는 이 대통령의 의도가 일치했다"고 분석했습니다.요미우리신문은 한국 정부가 다카이치 총리의 조속한 방한을 원한 배경에는 대미 관계 불협화음이 있다며 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 관련 발언 후 미국 정부가 대북 정부 공유를 축소한 것으로 알려진 상황에서 일본과 관계가 우호적이라는 것을 한국 국민에 어필하려는 의도가 있다고 짚었습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)