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조국, 김용남 겨냥 "대통령과 검찰 개혁 소신 달라 통제 안 돼"

박예린 기자
작성 2026.05.20 10:54 조회수
조국, 김용남 겨냥 "대통령과 검찰 개혁 소신 달라 통제 안 돼"
▲ 조국

경기 평택을 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보는 오늘(20일) 검찰 출신인 더불어민주당 김용남 후보를 겨냥, "지금 시대 정신이 검찰개혁이라고 한다면, 대통령의 소신과 다른 사람이 국회에 들어가게 되면 대통령도 통제가 안된다"라고 말했습니다.

조 후보는 이날 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연, "문재인 전 대통령이 직접 영입했던 조응천·금태섭 등 검사 출신은 국회의원 되고 난 뒤 문재인 정부가 추진하는 검찰개혁에 끝까지 반대했다"면서 이같이 밝혔습니다.

그는 공직자의 경우 대통령의 통제 아래 있다면서 "저는 김 후보가 이제 금융감독원 원장 등과 같은 일을 할 역할과 능력이 있다고 본다"고 말했습니다.

그는 김 후보와 후보 단일화 문제에 대해서는 "현재 상황에서는 국민의힘 유의동 후보와 자 유와혁신 황교안 후보 간 통합 (가능성이) 점점 줄어들고 있다. 시민들이 단일화를 거의 얘기 안 한다"면서도 "만약 그런 상황이 발생해 유 후보가 (여론조사에서) 1위가 되는 상황이 오면 국민의 명령에 따라야 한다"고 말했습니다.
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