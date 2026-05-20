조국, 김용남 겨냥 "대통령과 검찰 개혁 소신 달라 통제 안 돼"

▲ 조국

경기 평택을 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보는 오늘(20일) 검찰 출신인 더불어민주당 김용남 후보를 겨냥, "지금 시대 정신이 검찰개혁이라고 한다면, 대통령의 소신과 다른 사람이 국회에 들어가게 되면 대통령도 통제가 안된다"라고 말했습니다.조 후보는 이날 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연, "문재인 전 대통령이 직접 영입했던 조응천·금태섭 등 검사 출신은 국회의원 되고 난 뒤 문재인 정부가 추진하는 검찰개혁에 끝까지 반대했다"면서 이같이 밝혔습니다.그는 공직자의 경우 대통령의 통제 아래 있다면서 "저는 김 후보가 이제 금융감독원 원장 등과 같은 일을 할 역할과 능력이 있다고 본다"고 말했습니다.그는 김 후보와 후보 단일화 문제에 대해서는 "현재 상황에서는 국민의힘 유의동 후보와 자 유와혁신 황교안 후보 간 통합 (가능성이) 점점 줄어들고 있다. 시민들이 단일화를 거의 얘기 안 한다"면서도 "만약 그런 상황이 발생해 유 후보가 (여론조사에서) 1위가 되는 상황이 오면 국민의 명령에 따라야 한다"고 말했습니다.