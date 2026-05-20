'인천대 교수 임용 특혜 의혹' 수사 반년…유승민 딸 입건은 아직

▲ 유승민 전 의원의 딸 유담 씨

인천대 무역학부 교수의 특혜 임용 의혹과 관련한 경찰 수사가 반년 넘게 진행되면서 결과에 관심이 쏠리고 있습니다.인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 유 교수 특혜 임용 의혹과 관련해 지난해 11월 고발장을 접수한 뒤 6개월 넘게 수사를 진행하고 있습니다.경찰은 공공기록물법 위반이나 업무방해 혐의로 인천대 이인재 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원, 채용 기록 관리 담당자 등 23명을 조사해달라는 고발장을 접수하고 수사를 벌여왔습니다.경찰은 인천대를 2차례 압수수색하면서 유 교수 채용과 관련된 자료를 확보했으며, 관련 증거를 분석하고 있습니다.또 이번 사건의 피고발인 23명뿐만 아니라 학교 관련자들을 추가로 입건하고 조사하면서 혐의 여부를 확인하는 데 집중하고 있습니다.경찰은 이들 중 일부를 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의로 입건한 것으로 알려졌습니다.하지만 경찰은 아직 입건자 중 송치 대상자를 결정하지 못했으며, 계속해 관련 진술과 증거 자료를 분석하면서 종합적인 판단을 할 계획입니다.아직 유 전 의원이나 유 교수를 입건하지는 않았으며, 추후 입건 여부를 최종적으로 결정할 계획인 것으로 전해졌습니다.유 교수는 지난해 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격해 글로벌 정경대학 무역학부 교수로 임용됐고, 국회 국정감사 과정에서 특혜 의혹이 제기됐습니다.더불어민주당 진선미 의원실은 당시 참고자료를 통해 "인천대 무역학부는 유 교수 임용 이전에 전임교원 채용을 4차례 진행했으나 조건에 부합하는 지원자가 없어 채용하지 않았다"고 밝혔습니다.이번 사건의 고발인은 유 교수 채용 과정이 불공정했다고 주장하면서 공공기관인 인천대가 '전임교원 신규 임용 지침'에 따라 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서를 보관하고 있지 않다는 주장도 펼쳤습니다.경찰 관계자는 "수십 명의 관련자들을 모두 조사했고 반복 조사를 진행하기도 했다"며 "최대한 공정하게 수사를 진행 중이며 현재로선 구체적인 마무리 시점은 밝힐 수 없다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)