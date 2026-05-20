중국 중·남부서 폭우로 최소 21명 사망…휴교령·도로 폐쇄

▲ 폭우 자료사진 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

중국 남부와 중부 전역에 폭우가 이어지면서 최소 21명이 사망한 것으로 집계됐습니다.로이터 통신은 중국 기상당국 발표 등을 인용해 지난 16일부터 계속된 호우로 장시·안후이·후난·후베이·구이저우· 광시좡족자치구·광둥·하이난 등 일대에서 산사태, 침수, 하천 범람 등이 발생하고 있다며 이같이 보도했습니다.남서부 광시 지역에서는 지난 16일 밤 폭우 속에 농장 노동자 15명을 태운 픽업트럭이 교량을 건너던 중 급류에 휩쓸려 하천으로 추락했습니다.현재까지 10명의 사망자가 확인됐고, 당국은 나머지 실종자를 수색 중입니다.남서부 구이저우에서도 4명이 사망했습니다.남부 후난에서 4명, 중부 후베이의 저지대 마을에서 3명이 각각 숨졌습니다.일부 지역에서는 휴교령이 내려졌고 상점이 폐쇄됐으며, 교통과 전력 공급도 차질을 빚고 있다고 로이터는 전했습니다.로이터는 또 중국 정부가 재난 구호를 위해 1억5천만 위안(약 332억 원)을 긴급 배정했으며, 각 지방 당국은 주민들을 대피시키는 등 피해 지역에서 비상 대응 체계를 가동하고 있다고 설명했습니다.이밖에 남부 하이난섬은 19일 지질재해 경보를 발령했으며, 이 섬의 링수이 지역에서는 산비탈이 고속도로 위로 무너져 당국이 해당 지역 주요 도로 여러 곳을 폐쇄했습니다.이례적으로 광범위하게 내린 이번 폭우는 벵골만과 남중국해, 태평양에서 유입된 풍부한 수증기가 한데 모여 느리게 이동하면서 발생한 것이라고 중국 기상학자들은 설명했습니다.중국 국가기상센터는 악천후가 점차 중국 동부와 남부로 이동하고, 20일부터는 양쯔강 중·하류 지역에 많은 비가 내릴 것으로 관측했습니다.