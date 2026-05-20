SNS서 화장품·옷 협찬용 사진 요청?…허위 성착취물 피해 조심!

▲ '허위영상물 편집합성, 범죄입니다' 포스터

화장품, 옷 협찬을 해주겠다고 10대에게 접근해 사진을 받아 간 뒤 딥페이크 성 착취물을 만들고 이를 미끼로 돈을 요구한 보이스피싱 조직 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.충남경찰청 사이버수사대는 정보통신망법·성폭력처벌법 위반, 공갈·사기미수 등 혐의로 말레이시아 기반 보이스피싱 조직 총책 20대 A 씨 등 모두 6명을 구속 송치했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.A 씨 일당은 2024년 9월부터 최근까지 틱톡, 인스타그램 등 누리소통망(SNS)에서 '화장품·의류'를 협찬할 것처럼 미성년자 이용자에게 접근해 얼굴 사진 등을 받아 딥페이크 성 착취물을 만든 뒤 이를 미끼로 피싱 범죄를 벌여 피해자와 그 부모 등 모두 18명에게 돈을 요구한 혐의를 받고 있습니다.이들은 디지털 성범죄 피해자지원센터 등 유관기관을 사칭해 피해자에게 접근해 영상물 삭제에 필요하다며 악성 애플리케이션(앱) 설치를 유도했고, 앱을 통해 파악한 연락처로 가족과 지인들에게 영상물을 유포하겠다고 협박하며 돈을 요구했지만, 모두 미수에 그쳤습니다.경찰조사 결과 이들은 범행을 위해 총괄, 허위 영상물 제작, 개인정보 수집·악성 앱 유포, 사기·협박·공갈 등 각 팀을 나눠 역할을 분담하는 등 조직적으로 범행에 나선 것으로 파악됐습니다.피해자의 진정으로 수사에 착수한 경찰은 지난해 5월부터 조직원 5명을 순차적으로 검거해 구속 송치하고, 국외로 도피했던 A 씨를 말레이시아에서 검거해 지난 13일 국내로 송환해 추가로 구속 송치했습니다.충남경찰청 관계자는 "협찬을 미끼로 미성년자나 학생에게 접근한 범행 수법이 확인된 만큼 교육 당국과 협의해 예방 교육 등을 진행하겠다"며 "일상적인 SNS에서도 개인정보 관리에 각별히 신경 써야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)