삼성 DX부문 직원들 "교섭 요구안 정당성 잃었다…전면 백지화해야"

▲ 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열리는 3차 사후조정 회의에 앞서 취재진에게 합의가 늦어지는 것에 대한 사과 입장을 밝히고 있다.

삼성전자 완제품(DX·디바이스경험) 부문 직원들이 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조)에 사측과의 교섭 중단을 요구했습니다.DX 부문 조합원들로 구성된 '삼성전자 직원 권리 회복 법률대응연대'는 오늘(20일) 수원지방법원 앞에서 기자회견을 열고 "밀실에서 불법적으로 만들어진 교섭요구안을 전면 백지화하고 삼성전자 직원 모두가 한 방향으로 나아갈 수 있는 요구안을 선정해 달라"고 촉구했습니다.이들은 "노동조합법과 규약상 교섭 요구안은 총회나 대의원회 의결이 필요하지만 집행부는 적법한 의결 절차를 거치지 않았다"며 "전체 조합원의 동의 없이 단 5명의 지도부가 13만 직원의 처우를 결정하고 있다"고 비판했습니다.법률대응연대는 초기업노조 집행부가 이런 문제를 들어 파업 불참 의사를 밝히거나 다른 의견을 낸 조합원들을 향해 "사측으로 블랙리스트를 만들겠다", "이름을 공개하겠다"라며 협박하고 있다고 밝혔습니다.단체는 삼성전자 경영진을 향해서도 "정당성을 잃은 초기업노조 지도부의 독단적 안건을 수용하지 말아 달라"고 요청했습니다.수원지방법원은 이날 오전 법률대응연대가 초기업노조를 상대로 교섭 중단을 요구하며 지난 15일 낸 가처분 신청의 첫 심문 기일을 엽니다.노사의 최종 협상이 진행 중인 만큼 이날 중 재판부가 결론을 내리지는 못할 것이라는 전망이 나옵니다.가처분 결과가 파업 여부에 직접적인 영향을 미치지는 않을 거라는 분석도 제기됩니다.(사진=연합뉴스)