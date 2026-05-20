업스테이지 "하정우 주식 거래는 계약 따른 절차…업계선 일반적"

▲ 더불어민주당 하정우 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 19일 오전 부산 북구 선거사무소에서 부산 AI기업 간담회를 갖고 있다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거 과정에서 제기된 더불어민주당 하정우 후보의 과거 스타트업 주식 거래 논란과 관련해, 해당 기업인 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지는 오늘(20일) 계약에 따른 절차였다는 공식 입장을 내놨습니다.업스테이지는 하 후보가 청와대 AI 수석 취임 직후인 지난해 8월 보유 주식 중 일부를 최대주주인 김성훈 대표에게 액면가(100원)로 매각한 건 창업 초기 체결한 주주 간 계약에 따른 정상적인 베스팅(주식 매수 선택권 부여 조건) 조건 이행이라고 설명했습니다.업스테이지 측은 "설립 초기인 2021년 당시 네이버에 재직 중이던 하 후보가 사측의 공식 허락을 받은 후 비상근 AI 교육 한정 자문 역할을 맡았다"라며 "스타트업 초기에 자문을 받기 위해 초기 주식을 베스팅 형태로 부여하는 것은 업계의 일반적인 형태"라고 말했습니다.당시 계약 조건은 총 의무보유기간 6년(최소 임기 3년 이후 3년 기간에 비례해 소유 확정)으로 적용됐습니다.하 후보가 AI수석에 임명되면서 주주간계약상 의무보유기간을 채우지 못한 잔여 지분 4천444주는 계약에 따라 액면가 100원에 최대주주에게 자동 반환됐다는 게 업스테이지의 설명입니다.나머지 의무보유기간을 충족한 5천556주는 공직자윤리법상 주식백지신탁 의무에 따라 백지신탁 절차가 진행됐다고 설명했습니다.업스테이지는 야당 일각에서 제기한 이른바 '주식 파킹(차명 보유)' 의혹에 대해서도 입장을 밝혔습니다.업스테이지 관계자는 "반환된 주식은 김성훈 대표 개인의 사적 재산으로 유용할 수 없으며 오직 인재 채용과 직원 보상으로만 사용하도록 계약서상 명확히 명기되어 있다"라며 "사적 유용이나 파킹거래 주장은 애초에 성립되지 않는다"고 말했습니다.앞서 무소속 한동훈 후보 측 홍종기 변호사는 하 후보가 장외가 수만 원에 달하는 유망 AI 기업 주식을 100원에 매도한 것을 두고 "퇴임 후 다시 찾아오기 위한 주식파킹의 합리적 의심이 든다"고 지적했습니다.이어 한 후보도 "하 후보가 청와대 AI 수석으로 재임하던 지난해 8월 해당 스타트업이 독자 AI 파운데이션 모델 사업 참여회사로 선정되고 금융위 산하 펀드 투자를 받은 것은 심각한 이해충돌"이라고 주장했습니다.이에 대해 하 후보는 "스타트업 메커니즘을 전혀 이해하지 못한 억지 주장이다"라며 "전직 정치검사의 고약한 탈탈 털기 버릇"이라고 강하게 반발하며 허위 사실 유포에 대한 법적 대응을 검토 중이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)