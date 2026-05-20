일 자민당, 스토킹 가해자에 'GPS 부착' 추진

▲ 스토킹 자료사진 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

일본 집권 자민당이 스토킹 가해자에게 GPS 즉 위치정보시스템 기기를 부착해 피해자에게 접근할 경우 이를 자동으로 통보하는 방안을 추진합니다.집권 자민당 치안·테러·사이버범죄대책조사회는 어제(19일) 이런 내용을 담은 스토킹 대책 제안서를 확정했습니다.제안서는 접근금지 명령을 받은 가해자에게 GPS 단말기를 착용시켜 피해자 주변 접근 시 알림을 보내는 시스템을 구상하고 있습니다.다만 이런 방식은 가해자의 인권 침해나 사생활 과잉 제한 논란을 불러일으킬 가능성도 제기됩니다.이에 대해 하나시 야스히로 조사회장은 "가해자의 위치 정보를 24시간 감시하려는 것이 아니며, 어디까지나 피해자를 보호하고 안심시키기 위한 것"이라고 설명했습니다.현재 일부 국가에서는 성범죄자 등을 대상으로 GPS 단말기 부착 제도를 도입해 운영 중이며, 일본 경찰청도 그동안 해외 사례에 대한 연구를 진행해 왔습니다.조사회는 이외에도 현재 경찰 당국이 권고하는 가해자 대상 치료 및 정신 상담의 참여율이 저조한 만큼, 이를 의무화하는 방안도 제안서에 명시했습니다.일본 정치권이 이 같은 고강도 대책을 추진하는 배경에는 최근 발생한 잔혹한 스토킹 살인 사건이 있습니다.지난 3월 도쿄 이케부쿠로의 대형 상업시설인 '선샤인 시티'의 한 매장에서 한 여성이 교제 상대였던 남성에게 찔려 숨지는 사건이 발생했습니다.이 남성은 지난해 12월 피해 여성을 스토킹한 혐의로 체포됐고, 올해 1월 스토킹 규제법에 따른 접근금지 명령을 받은 상태에서 또다시 범행을 저지른 것으로 나타나 기존 제도의 실효성 논란이 일었습니다.